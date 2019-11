Autovelox, segnalazioni via Whatsapp: apre l’inchiesta

editato in: da

Conosciamo tutti gli autovelox, strumenti che rilevano la velocità delle vetture e che scattano immediatamente una foto a chi viaggia oltre il limite concesso sulla strada che sta percorrendo, un vero e proprio incubo per gli automobilisti.

Spesso purtroppo basta spingere anche solo poco più col piede sull’acceleratore per vedersi arrivare a casa una ‘bella’ multa consistente. Il controllo della velocità è senza dubbio fondamentale, visto che purtroppo sono in tantissimi gli automobilisti a non rispettare i limiti e a causare anche degli incidenti molto gravi.

Non neghiamo però che si cerca spesso di escogitare modi per eludere i controlli e sapere preventivamente dove si trovano gli autovelox sulle strade che andremo a percorrere o su quelle che facciamo tutti i giorni per andare al lavoro.

Quello di cui parliamo oggi è un metodo però illegale, è appena stato scoperto infatti un gruppo Whatsapp, chiamato in siciliano ‘Uomini immiezzu a via’, che significa ‘Uomini in mezzo alla Strada’, per comunicare la presenza di autovelox e di posti di blocco delle Forze dell’Ordine. Paola Vetro, il pm di Agrigento, ha notificato un avviso di conclusione dell’inchiesta a 62 indagati, denunciati dal commissariato di Canicattì per interruzione di pubblico servizio in concorso.

Grazie al ritrovamento casuale del cellulare di una delle persone iscritte al gruppo Whatsapp è stato possibile inviare l’indagine suddetta. Tra gli indagati c’è praticamente chiunque, anche camionisti e autisti di ambulanze, nei loro confronti si profila la richiesta di rinvio a giudizio o la citazione diretta. Con l’avviso di conclusione indagini, i difensori potranno provare a evitare il processo con memorie difensive o chiedendo un interrogatorio dei propri assistiti.

Finora avevamo parlato solo di metodi legali, come ad esempio le segnalazioni provenienti da Google Maps, prima disponibili per tutti gli utenti di Android e poi inserite anche su iOS. A proposito, come funzionano? Per visualizzare gli autovelox già inseriti dalla stessa società di Mountain View o dagli altri utenti basta impostare un tragitto e, nella schermata dei risultati, i rilevatori di velocità presenti sul percorso vengono segnalati in arancione. Una volta in marcia, quando ci si avvicina al ‘punto di interesse’, l’app segnala vocalmente e visivamente la presenza dell’autovelox, così da permetterci di frenare ed evitare così di prendere una multa per eccesso di velocità.