Autovelox mobile ‘pizzica’ un’Audi a 242 km/h: multa da 800 euro

editato in: da

Le cinque hypercar elettriche più veloci del pianeta

Lo scorso week-end gli autovelox mobili della Polizia Stradale hanno fotografato il guidatore di un’Audi alla folle velocità di 242 chilometri l’ora. La Polstrada si era appostata in una piazzola dell’Autostrada A5, in Bassa Valle d’Aosta, dove il limite è di 130 chilometri l’ora.

La folle velocità costerà caro all’automobilista che dovrà pagare una multa di 845 euro e oltra alla sospensione della patente per almeno sei mesi. Nella stessa giornata sono stati multati altri due automobilisti, anche loro a bordo delle loro Audi, che hanno sfondato il muro dei 200 chilometri orari.

Una recente ‘classifica’ sui guidatori più spericolati d’Europa ha rivelato che al primo posto c’è un guidatore di una Bentley Continental GT che, in Svizzera, è stato fotografato dalle telecamere di sicurezza mentre viaggiava a 324 km/h. L’uomo ha preso una multa di 1.865 euro e si è beccato una condanna a 6 mesi di carcere.

L’improvvisato pilota da corsa a bordo di una Porsche 911 Carrera è arrivato a 311 km/h in Italia, in particolare, nel novarese. Benché la violazione rispetto ai 130 km/h imposti dalla legge come limite massimo sia stata notevole, si è visto comminare appena 375 euro di multa e la decurtazione di 10 punti sulla patente.

Ben più severa la sanzione per l’automobilista alla guida di una Audi Rs4 che, in Francia, è stato condannato a un anno di carcere per aver raggiunto i 310 km/h.