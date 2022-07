Autostrade: la novità per chi viaggia quest’estate

Fonte: iStock Per provare ad arginare il problema del traffico, sono interrotti i cantieri stradali e autostradali.

Ci siamo: il periodo più caldo è ormai qui, non solo per le temperature, ma in special modo per le vacanze estive e tutto quel che ne consegue. Nonostante manchi ancora molto al clou, oltre un mese ad oggi, sono già molti gli italiani pronti a mettersi in viaggio, la maggioranza dei quali a bordo della propria auto. La buona notizia è che da ieri, primo luglio 2022, è in vigore uno stop ai lavori di manutenzione di strade e autostrade che riguarda quasi tutti i cantieri. Ma scopriamo meglio i dettagli.

Stop pressoché totale ai lavori su strade e autostrade

Quest’estate se ci troveremo in coda, non sarà colpa dei cantieri autostradali, perlomeno nella maggior parte dei casi. Il motivo è presto spiegato e già in parte anticipato. Il MIMS, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in accordo con l’ANAS e con i gestori autostradali ha introdotto un piano che mira a ridurre il più possibile il traffico e gli altri disagi che ogni anno ritornano col presentarsi della stagione estiva e dei flussi di vacanzieri che riempiono strade e autostrade. A partire dal primo luglio, e fino al 15 settembre 2022 vengono infatti interrotti i lavori in corso, e di conseguenza aumentate le misure per far fronte alla stagione estiva: più informazioni a disposizione e soprattutto maggior personale adibito al soccorso.

Non tutti i cantieri “vanno in vacanza”, è chiaro, ma si parla di uno stop all’80% dei lavori di manutenzione, un’interruzione che riguarda tutta la rete nazionale stradale e autostradale. Oltre a questo il piano del Ministero prevede anche che, nel caso in cui si formassero delle code, la gestione del problema diventi più flessibile con la possibilità di chiudere i cantieri rapidamente per agevolare la viabilità e rendere di conseguenza meno problematici gli spostamenti. Insomma, le prossime 8 settimane saranno sì piene di auto, e con pedaggi più salati, ma il problema del traffico potrebbe essere un po’ meno critico del solito.

In caso di ritardi c’è il Cashback

E se il piano in questione non dovesse funzionare a dovere, ipotesi piuttosto probabile, c’è pur sempre il cosiddetto Cashback con Targa, già attivato lo scorso settembre. Si tratta di una formula sviluppata dalla startup del Gruppo ASI Free To X introdotta di nuovo dallo scorso primo maggio 2022 che permette in sostanza di ottenere dei rimborsi in caso di ritardi dovuti ai cantieri attivi presenti sulle autostrade. Funziona su tutta la rete autostradale gestita da Autostrade per l’Italia, ma riguarda esclusivamente i ritardi che ammontano a 10 minuti o oltre.

Di come funziona e come si usa ne abbiamo già parlato, qui basti sapere che per tutto quanto serve l’app Free To X, app che notificherà i rimborsi a cui si ha diritto. È tuttavia necessario registrarsi inserendo i propri dati personali e la targa del veicolo, dati che verranno verificati e serviranno per ricevere i relativi rimborsi. Dunque, un modo in più per supportare i tanti italiani che si apprestano a partire per le vacanze estive con la propria auto, speranzosi di viaggiare in maniera più snella e con meno problemi da affrontare.