Autostrade, bollino rosso e nero: quando partire

Anche oggi si attiva il Piano Mobilità Estiva 2022 , il fine è uno solo: cercare di limitare tutti i possibili ed eventuali disagi e le problematiche legate al traffico autostradale, in grande aumento in corrispondenza delle partenze per le mete scelte dagli italiani per le proprie vacanze estive. Viabilità Italia e ANAS hanno annunciato l’arrivo del Piano, con tutti i consigli utili per gli spostamenti e la segnalazione delle giornate più trafficate.

Con l’arrivo dell’estate, come ogni anno, si concentrano le partenze per le tanto attese ferie. E anche per il 2022 prendono il via tutte le iniziative legate al traffico autostradale e alla mobilità, soprattutto per salvaguardare gli automobilisti durante i week end da bollino rosso e nero.

Le giornate da bollino rosso

Lo scorso week end, quello del 23 e 24 luglio, è stato il primo vero fine settimana da bollino rosso sulle autostrade italiane, come era stato previsto da Viabilità Italia.

Quali sono le tratte autostradali che saranno più trafficate quest’estate, in base alle previsioni dell’ANAS:

A2 Autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria;

statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria;

A19 Palermo-Catania;

A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia;

strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna;

strada statale 148 Pontina nel Lazio, che insieme alla SS7 Appia garantisce il collegamento tra la Capitale le varie località turistiche del basso Lazio;

Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) tra Umbria, Toscana, Emilia Romagna;

SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria);

SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto);

Raccordi Autostradali RA13 e RA14 in Friuli Venezia Giulia verso i valichi di confine;

SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia;

SS45 di Val Trebbia in Liguria;

SS26 della Valle D'Aosta;

SS309 Romea tra Emilia Romagna e Veneto;

SS 51 di Alemagna in Veneto.

Le iniziative di ANAS

ANAS prende in mano la situazione, come fa ogni anno in corrispondenza del grande esodo estivo, e si attiva con iniziative volte a contenere le problematiche legate al traffico autostradale. Anche stavolta interviene per rendere più scorrevoli gli spostamenti e diminuire i disagi agli utenti andando a rimuovere (lo ha già fatto dallo scorso 8 luglio) fino al 4 settembre più di 500 cantieri. Lo scopo? “Cercare di garantire un viaggio più confortevole e sicuro, non solo per spostamenti di breve e medio raggio, ma anche di lungo raggio”.

Piano Mobilità Estate 2022: il calendario delle partenze

Viabilità Italia ricorda quali sono le date da bollino nero previste all’interno del calendario delle partenze: traffico molto critico previsto per la giornata di sabato 6 agosto – dal mattino al primo pomeriggio. Mentre si prevede bollino rosso per domenica 7 agosto, ma anche nei fine settimana 20-21 e 27-28 agosto.

Le raccomandazioni degli esperti? Fare tutti i controlli all’auto prima di partire, per intraprendere il viaggio – lungo o breve che sia - con un mezzo efficiente e completo nelle dotazioni di sicurezza. Attenzione alle proprie condizioni fisiche (sonno, stanchezza, buona salute) e a informarsi sempre sulle condizioni delle strade, del traffico e del meteo. Non dimenticate di viaggiare sempre rispettando il Codice della Strada, con la massima attenzione e in sicurezza.