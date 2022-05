È lei l’auto dalle vendite record in Italia

Dacia Sandero ottiene un risultato da record nel mese di Aprile 2022: l’auto del brand Renault risulta la vettura più venduta nel mercato auto a privati. Nel primo quadrimestre è la vettura straniera più venduta nel mercato auto a privati. Dacia Spring, l’auto full-electric, si conferma invece al primo posto nel mercato delle autovetture elettriche vendute a privati.

Dacia Duster tra le auto estere più vendute in Italia

In quanto ai dati forniti da UNRAE, Duster si posiziona tra le vetture straniere più vendute nel mercato auto privati nel primo quadrimestre 2022. Nei primi quattro mesi del nuovo anno, Dacia è stabile sul podio con 8,36% di Market Share nel mercato auto a privati. Sempre dai stessi dati, i clienti Dacia sono sempre più orientati al GPL, che si conferma la motorizzazione più venduta. Dacia mantiene il 40% di Market Share sul GPL e registra una crescita del 17% rispetto

al 2021.

Nonostante la leadership del mercato auto per privati sia stata persa per poche centinaia di veicoli, Dacia registra un primo quadrimestre 2022 da record. Nel dettaglio, in un mercato auto privati in calo del 29%, nel primo quadrimestre del 2022 il marchio rumeno annovera dei risultati straordinari che le consentono di posizionarsi al secondo posto come Brand straniero più venduto in Italia nel mercato auto a privati. I numeri registrati dal Brand si confermano soddisfacenti: 22.342 immatricolazioni, un vero record italiano per i risultati di Dacia.

Il costruttore rumeno, inoltre, registra un aumento pari a +3,5 punti di Market Share rispetto allo stesso periodo del 2021. In Italia, Dacia tiene fede al suo core business, registrando il 95% delle vendite ai clienti privati e dimostrando ancora una volta il suo posizionamento in rapporto qualità e prezzo offrendo veicoli in grado di soddisfare le reali esigenze del settore consumer.

Terzo posto del mercato auro in termini assoluti

Con 12.295 immatricolazioni da inizio anno, Sandero continua a crescere, posizionandosi, in termini assoluti, al terzo posto nel mercato auto. Nel mercato auto privati, con 12.028 immatricolazioni, Sandero si conferma invece come la vettura straniera più venduta del quadrimestre e nel singolo mese di Aprile fa registrare una performance da record, collocandosi al primo posto come la vettura più venduta nel mercato auto privati con 2.644 immatricolazioni. Duster non cede il passo e rimane stabile sul podio tra le vetture straniere più vendute a privati con 8.032 immatricolazioni da inizio anno.

In attesa degli incentivi al mercato auto elettrico privati, Spring, la prima city car 100% elettrica della gamma Dacia, si posiziona come la vettura elettrica più venduta nel primo quadrimestre 2022, con 1.498 immatricolazioni. Nel mercato GPL Dacia è salda nella sua posizione di leader, con un incremento del 17% rispetto al primo quadrimestre del 2021 e una market share del 40%.

Il Managing Director di Dacia Italia, Guido Tocci, commenta così questo primato: “non posso che ritenermi soddisfatto degli ottimi risultati raggiunti dal Brand Dacia nei primi quattro mesi del 2022. I modelli della gamma Dacia, sempre presenti nelle primissime posizioni del ranking privati, e la nuova Visual Identity, in fase di implementazione nella Rete di Vendita Dacia, sono solo alcuni esempi della solidità del Marchio. I privati ci scelgono perché rispondiamo in modo concreto alle reali esigenze dei clienti e i risultati lo dimostrano chiaramente”.