Auto usata: come evitare la truffa

Comprare un’auto nuova non è sempre semplice per un automobilista, soprattutto se il budget che si ha a disposizione non lo consente; ma non solo, c’è chi utilizza la macchina poco o non ha grandi esigenze relative al mezzo e quindi decide di comprare una macchina usata.

In questo caso è possibile risparmiare anche molto denaro, trovando comunque dei veicoli ben messi e con un chilometraggio accettabile; ovviamente, come per l’auto nuova di pacca, tutto dipende dalle reali esigenze del compratore e dai suoi gusti. Una cosa a cui bisogna fare attenzione però è non incappare nelle truffe. Purtroppo infatti, acquistare una vettura usata, a meno che non si decida di affidarsi alle società più fidate e consolidate, potrebbe rivelarsi un’operazione molto delicata e soggetta a raggiri da parte di malintenzionati.

A questo proposito è stato recentemente pubblicato uno studio che sottolinea quali sono le truffe più diffuse legate all’acquisto di una macchina usata. La ricerca è stata condotta da CarVertical, che ha deciso di prendere in analisi oltre un milione di report sulla storia delle auto per un anno (esattamente dal mese di aprile del 2020 fino al mese di aprile del 2021). Sono stati utilizzati i dati proveniente da differenti Paesi, tra cui Bielorussia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Francia, Belgio, Polonia, Romania, Estonia, Finlandia, Russia, Ucraina, Serbia, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Svezia, Croazia, Repubblica Ceca, Bulgaria.

La maggior parte delle truffe legate all’acquisto di auto usate riguarda i danni riportati dal veicolo comprato. Nel 31% dei casi infatti la macchina di seconda mano scelta arriva al suo compratore danneggiata, con problemi subiti durante la sua storia, a volte sistemati a dovere, altre volte invece ‘alla buona’.

Un’altra delle truffe più diffuse, e non è la prima volta che ne parliamo (in Italia infatti purtroppo succede spesso) è quella legata al chilometraggio manomesso, esattamente una macchina su 6 ha riscontrato questo problema, che tra l’altro fa lievitare molto il prezzo dell’usato.

Altra truffa purtroppo diffusa riguarda il furto, visto che moltissime auto usate messe in vendita purtroppo, di seguito, risultano rubate; circa 2.000 macchine addirittura sono state identificate come Taxi o Auto a Noleggio, verniciate a nuovo per sembrare normalissime auto da rivendere. Una cosa a cui fare particolarmente attenzione è il prezzo, se è eccessivamente basso diffidate, perché purtroppo nella maggior parte dei casi vi state imbattendo in una truffa.