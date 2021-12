Auto rubate in calo grazie al nuovo antifurto

La tecnologia, ormai da decenni, ci viene in soccorso per qualsiasi tipo di evenienza. Anche per le più disparate necessità, l’evoluzione informatica ha reso le vite più semplici e sicure, come nelle auto. È infatti grazie ad un antifurto gestibile via app che i furti delle automobili sono calati nell’ultimo periodo.

A sottolinearlo è un report redatto da LoJack, azienda detentrice del brevetto dell’applicazione che grazie al segnale GPS riesce a localizzare i veicoli permettendone il recupero. Attivo anche in Italia, tale sistema ha aiutato in diverse aree del globo le Forze dell’Ordine nel recupero di auto per un valore complessivo di 1,5 miliardi di dollari.

Nello specifico, come analizzato da Ansa, l’attività di LoJack ha permesso recuperi per un valore 563 milioni di sterline portati a termine grazie all’operato dell’azienda Tracker in Inghilterra, 290 milioni di euro grazie a LoJack Italia e oltre 8 miliardi di dollari grazie al lavoro di LoJack Messico.

Maurizio Iperti, senior vice president di LoJack Emea e Ad di LoJack Italia, ha sottolineato come l’efficacia dell’applicazione sia stata di vitale importanza per garantire ai clienti che si affidano all’azienda di proteggere i propri veicoli. Mentre i ladri se ne inventano una nuova ogni giorno pur di rubare i mezzi (anche camion e TIR nel loro mirino), le soluzioni tecnologiche di LoJack “aiutano a proteggere investimenti e a prevenire le perdite”.

Come detto, il funzionamento del sistema di sicurezza è semplice e intuitivo. La tecnologia utilizza sistemi in radiofrequenza, il tracciamento mobile e GPS e possono contare sulla presenza del Team Sicurezza, composto da esperti attivi sul territorio che aiutano i proprietari, i concessionari, i noleggi auto e le compagnie di assicurazione di tutto il mondo nel recupero dei veicoli rubati.

“Siamo orgogliosi di poter fare la differenza e di aiutare a creare comunità più sicure in ogni paese in cui siamo attivi” ha sottolineato Iperti. LoJack è attiva in numerosi paesi come Spagna, Belgio, Olanda, Sud Africa, Argentina, Cile, Perù ed Ecuador.

Il lavoro dell’azienda continua, con l’intento di fornire alle Case, alle aziende e ai conducenti privati la consapevolezza di poter contare sulla sicurezza, la tecnologia e il supporto sempre più efficiente di un sistema anti-ladri.