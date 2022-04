La classifica delle auto più vendute in Italia

Stenta a tornare il sereno, sul mondo dell’automotive. Crisi dopo crisi, i produttori auto vedono calare sempre più il numero di auto immatricolate. E gli aumenti del costo della benzina e del diesel registrati nel corso delle ultime settimane hanno finito per peggiorare ulteriormente la situazione.

Come emerge dai dati di vendita del mese di marzo (diffusi lo scorso 1 aprile da UNRAE), il mercato dell’auto in Italia è vicino al tracollo, o quasi. Rispetto allo stesso periodo dello scorso (per non parlare del periodo pre-Covid), le vendite si contraggono di un terzo, con ricadute pesantissime sul settore e tutto l’indotto. Un minimo di tenuta è mostrato solamente dai segmenti A e B, mentre il elettriche e ibride vedono più che dimezzato il volume delle vendite.

Vendite auto Italia marzo 2022: la situazione

In attesa che il bonus auto 2022 entri finalmente in vigore (anche se con fondi tagliati rispetto a quanto inizialmente annunciato), il mercato dell’auto del nostro Paese deve fare i conti con una situazione sempre più deficitaria. I dati UNRAE evidenziano una situazione più che preoccupante per tutti i produttori e in tutti i segmenti.

A marzo 2022 sono stati immatricolati un totale di 121.278 veicoli, contro gli oltre 151 mila immatricolati a marzo 2021. Anno su anno, dunque, si assiste a una contrazione del 30% circa. Se si analizzano le vendite del primo trimestre 2022 e le si confrontano con quelle dei primi tre mesi del 2021 si assiste a una diminuzione di oltre 100 mila immatricolazioni (343 mila quest’anno, 451 mila lo scorso anno), ma con una contrazione percentuale inferiore (“appena” -23,9%).

Le auto più vendute in Italia a marzo 2022: la classifica

Sul fronte delle vendite, le soprese sono ben poche. Il mercato automobilistico italiano è ormai estremamente polarizzato e si assiste, mese dopo mese, a una disfida tra compatte e citycar da un lato (i segmenti A e B del mercato auto) e SUV e crossover dall’altra. La top 10 delle auto più vendute in Italia a marzo 2022 rispecchia perfettamente questa divisione.

Jeep Compass (2.371 immatricolazioni) Renault Captur (2.626 immatricolazioni) Dacia Duster (2.763 immatricolazioni) Toyota Yaris (2.792 immatricolazioni) Peugeot 208 (2.864 immatricolazioni) Ford Puma (2.923 immatricolazioni) Dacia Sandero (3.019 immatricolazioni)

Le 3 auto più vendute in Italia a marzo 2022

Passando invece al podio troviamo un “tripudio” di compatte del Gruppo Stellantis.

Il gradino più basso è infatti occupato dalla Lancia Ypsilon con quasi 3.900 auto immatricolate nel corso di febbraio (3.894 per la precisione). La city car dello storico marchio italiano continua così a ottenere un grandissimo successo commerciale, grazie anche alle varie “edizioni speciali” rilasciate nel corso dei mesi (l’ultimo in ordine di tempo è la Lancia Ypsilon Alberta Ferretti) che strizzano l’occhio a nicchie di pubblico sempre più ricercate.

Al secondo posto troviamo la compatta francese Citroen C3, che conquista in questo modo anche la vetta del segmento B forte di 4.906 immatricolazioni. Un mese a dir poco ottimo, per l’auto del produttore francese: in appena 31 giorni fa infatti registrare più immatricolazioni che nei mesi precedenti, scalando così le posizioni nella graduatoria di vendita trimestrale.

Il gradino più alto del podio – così come accaduto anche nel mese di gennaio e febbraio 2022 – è occupato dalla Fiat Panda. Un dominio assoluto, quello della compatta della casa di Torino: con 10.209 modelli immatricolati, ha più che doppiato la seconda in graduatoria. Ovviamente, la Panda è anche l’auto più venduta nel corso del primo trimestre 2022, con quasi 30 mila esemplari immatricolati in 90 giorni (quasi il triplo rispetto alla Ypsilon seconda in graduatoria).