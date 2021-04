Quali sono le auto in offerta ad aprile

editato in: da

È iniziato il mese di aprile ed ecco apparire le migliori offerte delle Case automobilistiche oggi. Il mercato si sta riprendendo man mano dalla forte crisi dello scorso anno, anche grazie agli incentivi, ma ancora c’è molta strada da fare.

A proposito di incentivi, abbiamo visto che le risorse stanno terminando; anzi, per alcune tipologie di auto, purtroppo i fondi sono già finiti e si chiede un rifinanziamento. Per quanto riguarda le promozioni speciali aprile 2021, Stellantis sta aggiornando proprio ora le sue offerte che partiranno nella seconda metà del mese. Renault invece offre Twingo Duel SCe 65 a partire da 109 euro al mese con Renault Easy, la versione Electric da 89 euro al mese, grazie alla rottamazione e agli incentivi statali. Renault Zoe offerta da 119 euro al mese.

Citroen propone C3 da 9.900 euro grazie all’ecobonus rottamazione, C4 benzina o diesel da 199 euro al mese con finanziamento, stessa offerta per C4 elettrica con caricatore casalingo JuiceBox di Enel X e 10.500 euro di sconto grazie agli incentivi statali con rottamazione. La nuovissima Dacia Spring elettrica di cui abbiamo tanto parlato nelle scorse settimane è proposta (con incentivi) da 9.460 euro o da 89 euro al mese. Dacia Duster a 150 euro al mese.

Passiamo a Toyota, Yaris Hybrid da 17.300 euro con incentivo statale o da 150 euro al mese con finanziamento Pay Per Drive Connected, Corolla Hybrid da 22.500, e anche la versione GR Sport è in sconto. Per quanto riguarda invece Alfa Romeo (per il nuovo SUV Tonale dobbiamo ancora attendere) abbiamo la Stelvio e la Giulia Rosso Edizione da 349 euro al mese con Noleggio Chiaro; Giulietta invece beneficia fino a 9.000 euro di vantaggi e Zero Anticipo con finanziamento FCA Bank.

Opel Corsa-e elettrica in promozione speciale aprile 2021 a 189 euro al mese con Scelta Opel o a 299 euro al mese con il noleggio Free2Move Lease. Tutta la gamma Opel viene offerta fino al 30 aprile con sconti simili a quelli della Corsa-e. Peugeot 208 da 129 euro al mese, 149 euro per 2008, 199 euro al mese per Peugeot 308 e 299 euro per il nuovo 3008. Suzuki offre Vitara 1.4 Hybrid Cool da 19.650 euro, Across Plug-in Hybrid 2.5 Top 4WD da 46.900 euro, Swift 1.2 Hybrid Cool da 13.390 euro.

Le promozioni di Ford vedono Fiesta Titanium EcoBoost Hybrid con sconti pari a 6.950 euro, prezzo finale di 14.200 euro con finanziamento e 14.950 euro senza finanziamento. Sconto di 6.000 euro per Ford Puma Titanium 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV. Nelle offerte di aprile troviamo anche Jeep Renegade 1.0 T3 120 CV MT Longitude a 18.500 euro con Jeep Excellence contributo Prezzo, anziché 24.550 euro, la versione 4xe Plug-in Hybrid a 29.100 euro comprensivo di Ecobonus. Jeep Compass 80esimo a 30.800 euro o 29.300 euro con Jeep Excellence contributo Prezzo. Jeep Compass 4xe Plug-in Hybrid offerta a 37.500 euro o 36.000 euro con Jeep Excellence contributo Prezzo. Jeep Wrangler a 18.000 euro con Jeep Free e zero rate per due anni.