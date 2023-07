Auto nuova, finanziamenti sempre più costosi: tassi alle stelle

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: 123RF Auto nuova, finanziamento e prestiti: i tassi sono alle stelle

Sentiamo parlare spesso di tassi di interesse in continuo aumento sul mutuo per la casa, tanto che gli italiani hanno sempre più difficoltà a comprare una casa nuova e ottenere un mutuo dalla banca a costi accessibili.

Gli interessi sono altissimi, alle stelle, e purtroppo lo stesso sta succedendo anche nel settore auto, dove chi ricorre a un prestito personale o a un finanziamento proposto da parte della stessa Casa automobilistica è costretto a pagare dei tassi fuori dalla portata di molti.

La denuncia di Federcarrozzeria

Come abbiamo avuto modo di apprendere dall’ANSA, la denuncia è di Federcarrozzieri – associazione delle autocarrozzerie italiane – che ha realizzato uno studio per poter comprendere realmente quanto costa oggi comprare una nuova auto a rate, con finanziamento o prestito personale.

Secondo quanto emerso dallo studio, nel mese di dicembre del 2021, chi chiedeva un prestito personale da 5.000 euro per una durata di 66 mesi per comprare la macchina nuova, doveva fare i conti con una rata mensile di 88,52 euro e un del Taeg 5,90% (questa era la migliore offerta del mercato). Paragonata a oggi, la situazione è decisamente cambiata, e ovviamente in peggio: per lo stesso finanziamento la migliore proposta al momento prevede 92,69 euro di rata e un Taeg del 9,09%, con un aumento della spesa (solo a titolo di rate) pari a 275,22 euro.

È l’analisi di Federcarrozzieri, che sottolinea: “Va ancora peggio nel caso di un prestito da 10.000 euro per una durata di 90 mesi: qui la rata mensile passa dai 139,22 euro con un Taeg del 6,46% di dicembre 2021 agli attuali 147,75 euro di rata, la migliore offerta con Taeg dell’8,89%, con un aggravio di spesa pari a +767,7 euro. Ma il tasso di interesse globale può raggiungere anche il 12,27%, con la conseguenza che chi chiede un prestito da 10.000 euro da rimborsare in 5 anni, si ritrova a pagare 3.229 euro tra interessi e spese varie”. Un salasso per le famiglie italiane intenzionate a cambiare auto, incentivi o meno.

Non va meglio per i finanziamenti proposti dalle Case automobilistiche, anzi, anche in questo caso i costi sono in aumento. Le promozioni che vengono pubblicizzate attualmente sui siti dei vari marchi di auto, prevedono un Taeg medio compreso tra il 7,5% e il 9% applicato a coloro che decidono di compare la loro macchina nuova a rate, contro il tasso medio del 4%/5,5% che veniva proposto due anni fa. Una situazione davvero insostenibile.

Costi proibitivi

Come ha spiegato il presidente di Federcarrozzieri, Davide Galli: “L’elevata crescita dei tassi di interesse incide in modo pesante sul mercato automobilistico. I costi proibitivi delle autovetture nuove e usate e le condizioni sempre peggiori di prestiti e finanziamenti spingono molte famiglie a rinunciare a cambiare l’auto: non a caso l’età media delle vetture circolanti in Italia è stata pari a 12 anni e 6 mesi nel 2022, ben 4 mesi in più rispetto al 2021. Più auto vecchie in circolazione equivale a maggiori interventi di riparazione e crescenti costi di manutenzione”. Bisogna valutare anche le spese.