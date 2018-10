Auto ibride: a Milano dovranno pagare il ticket dell’Area C

editato in: da

Una notizia che non farà piacere ai possessori milanesi di auto ibride che avevano acquistato questi veicoli pensando di avere delle deroghe sui divieti anti-inquinamento.

Questi modelli, definiti più ecologici, oggi possono circolare nell’Area C di Milano, ma dal 1 ottobre 2019 dovranno pagare il ticket antismog di 5 euro per entrare nella Cerchia dei Bastioni, perché la deroga scade e Palazzo Marino non ha intenzione di rinnovarla.

Il numero di auto ibride in città alla fine del 2017 era quasi di 22mila, più di 52mila in Lombardia.

La norma che obbligherà le auto ibride a pagare il ticket non sarà uguale per tutte: a pagare l’Area C saranno quelle che emettono più di 75 grammi/km di CO2 e, dal 2023, quelle che producono più di 50 grammi/km di CO2. Per capire a quale categoria appartenga la propria auto, il dato è riportato sul libretto di circolazione.