Le auto GPL più vendute in Italia

Il motivo? Il risparmio garantito da questo carburante che, nonostante l'aumento, rimane comunque più economico del metano, del gasolio e della benzina (entrambi erano arrivati a oltre 2 euro al litro, prima della riduzione delle accise applicata dal Governo in vigore sino al prossimo 20 aprile). Malgrado il rendimento leggermente più basso (si conta un 15% in meno rispetto ai carburanti tradizionali), il GPL produce minori emissioni di ossidi di azoto, particolato atmosferico e anidride carbonica. Diamo uno sguardo alle auto a GPL più vendute nel mese di febbraio 2022 in Italia, grazie alla classifica UNRAE.

La top ten delle auto GPL più vendute

Al decimo posto di questa classifica troviamo la DR 3 con 224 immatricolazioni. Al nono ed all'ottavo posto si stabiliscono ancora due modelli dell'azienda campana, la DR5 e la F35, rispettivamente con 258 e 268 unità vendute. La prima è Bi-Fuel benzina/GPL da 114 CV, con velocità massima di 175 km/h e prezzo di listino a partire da 18.900 euro, la seconda con motorizzazione da 149 CV, unico allestimento a disposizione e un proposta a partire da 23.900 euro.

In settima posizione troviamo ancora il brand DR, che presenta il modello 5.0, upgrade della versione DR5, il quale ha venduto 304 esemplari. Rimanendo in Italia, troviamo al sesto posto la Lancia Ypsilon con 362 immatricolazioni, disponibile nei tradizionali allestimenti Silver e Gold e prezzi che partono da 17.450 euro. Al quinto posto c'è Fiat Panda, in vendita a prezzi che partono da 15.500 euro e percorrenza media di 13,9 chilometri con un litro; per la citycar del Lingotto sono state vendute 784 vetture.

Appena fuori dal podio si trova la prima vettura del Gruppo Renault: la più piccola del gruppo francese motorizzata a GPL, la Clio, scelta da 790 automobilisti: viene spinta dal tre cilindri 1.0 con 101 cavalli e 160 Nm di coppia e in media percorre 17,5 chilometri con un litro; ha un prezzo di listino di 20.200 euro.

Un podio tutto francese

Si guadagnano il podio delle auto GPL più vendute in Italia a febbraio 2022: