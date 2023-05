Auto GPL: quali sono le più vendute

Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Fonte: iStock - Tramino Dati UNRAE: Dacia saldamente in testa alla classifica delle auto a GPL più vendute in Italia

Dacia si conferma saldamente al primo posto nelle vendite di auto alimentate a GPL in Italia: secondo i dati UNRAE sulle nuove immatricolazioni di aprile 2023, il marchio low cost di Renault non soltanto domina il mercato delle vetture a GPL, ma mostra numeri in continua crescita.

Fa il suo ingresso sul podio delle auto a GPL più vendute in Italia la DR 4.0: il SUV compatto della Casa di Macchia d’Isernia rompe così un primato che negli ultimi mesi aveva visto i marchi francesi dominare le prime tre posizioni della classifica senza cedere di un millimetro.

Sandero e Duster sono le auto a GPL più vendute in Italia

Dacia Sandero è stata l’auto più venduta in Europa nel mese di gennaio 2023: il grande successo della berlina compatta della Casa di Mioveni, che ha raggiunto il 18% del market share sul mercato del Vecchio Continente, è trainato soprattutto dai risultati ottenuti in Francia e in Italia.

Secondo i dati diffusi da UNRAE sulle immatricolazioni nel nostro Paese, Sandero continua ad essere l’auto a GPL preferita dagli italiani: con oltre 2.500 nuovi veicoli immatricolati in Italia nel mese di aprile 2023, la berlina ecologica e alla portata di tutti fa segnare un incremento delle vendite pari al +22% rispetto ai dati del 2022, .

Guardando ai dati sulle immatricolazioni di aprile, l’exploit più rilevante è però quello di Dacia Duster, che grazie al lancio del Model Year 2023 nel novembre del 2022 raggiunge quota 1.428 immatricolazioni, facendo registrare un +91% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Sandero e Duster crescono anche se si considerano i dati riferiti al primo trimestre dell’anno: rispetto al periodo gennaio-aprile 2022, Dacia Duster fa registrare un incremento del +11%, mentre Dacia Sandero, la vettura straniera più venduta in Italia stabilmente in vetta alla classifica delle auto a GPL più apprezzate nel nostro Paese, può vantare una crescita che supera il 40%.

Auto a GPL più vendute in Italia: le altre in classifica

Il podio delle auto a GPL più vendute in Italia nel mese di aprile 2023 si chiude con una new entry italiana: al terzo posto della classifica UNRAE troviamo il crossover DR 4.0, proposto di serie in versione benzina e GPL nel listino DR. Il SUV compatto della Casa di Macchia d’Isernia rompe così la tradizione che vedeva la Francia saldamente ancorata al podio delle vendite di auto alimentate a GPL in Italia – con Dacia e Renault che sembravano quasi non avere competitor in materia di nuove immatricolazioni.

La Casa di Boulogne-Billancourt occupa le posizioni 4 e 5 della classifica, con Captur e Clio che sfiorano le mille immatricolazioni, arrivando nel mese di aprile 2023 rispettivamente a 947 e 832 nuove registrazioni, con una crescita rispetto ai dati di aprile 2022 che va dal +53% di Renault Captur all’impressionante +212% di Renault Clio.

Seguono in classifica Dacia Jogger, con 579 nuove immatricolazioni, e Fiat Panda – l’unico modello in classifica a far registrare un netto peggioramento rispetto ai dati di aprile 2022, con 460 immatricolazioni rispetto alle 696 dello stesso mese dell’anno precedente. All’ottavo posto c’è un’altra new entry, KIA Sportage, seguita da DR 5.0 e KIA Stonic, il SUV coreano col GPL di serie.