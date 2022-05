Auto GPL, Dacia è sempre più leader del mercato

Negli ultimi cinque anni, il mercato delle auto alimentate a GPL ha fatto registrare in Europa una crescita del +35%: la scelta della doppia motorizzazione è sempre più frequente anche in Italia, dove già circolano oltre 2,5 milioni di veicoli alimentati a benzina e GPL.

Dacia, marchio leader del mercato GPL in Europa, vede il motore Bifuel benzina-GPL come una soluzione ibrida, economica, ecologica e accessibile a tutti. Ed è proprio sull’accessibilità, e cioè sulla capacità di proporre vetture ecologiche in linea col potere d’acquisto dei clienti, che si gioca parte del successo della Casa rumena, acquisita da Renault nel 1999.

Dacia leader del mercato auto GPL

Sono circa 28 milioni i veicoli alimentati a GPL che circolano oggi nel mondo, e oltre 2,5 milioni quelli immatricolati in Italia. Quella del GPL è una scelta sempre più diffusa tra gli automobilisti, in particolare da quando le Case automobilistiche hanno iniziato a integrare le motorizzazioni Bifuel nei nuovi modelli, limitando di molto la necessità di ricorrere alle opzioni aftermarket.

Il GPL è economico ed ecosostenibile, e può finalmente contare su una capillare rete di distribuzione, costituita da oltre 4.500 stazioni di servizio sul territorio nazionale: basti pensare che oggi un distributore su quattro può rifornire un’auto a GPL.

Anche l’ultimo rapporto UNRAE evidenzia il trend in corso: quello del GPL è l’unico mercato in crescita nei primi mesi del 2022, rispetto all’anno precedente. Con oltre 9.000 vetture immatricolate a febbraio 2022, l’alimentazione a propano liquido ha raggiunto una quota di mercato che supera l’8% del totale.

E Dacia, che ha fatto registrare nel 2021 numeri da record in Europa, si conferma saldamente al primo posto nel ranking del mercato auto GPL: sono quasi 250.000 i veicoli a propano liquido venduti da Dacia in Italia dal 2008 a oggi, con una market share che è arrivata a toccare il 40% nei primi quattro mesi del 2022, segnando una crescita del 17% rispetto ai numeri dell’anno precedente.

Oltre due clienti Dacia su tre optano per una motorizzazione ECO-G al momento dell’acquisto: l’alternativa eco-smart della Casa è infatti disponibile su tutte le vetture termiche della gamma, e rappresenta una soluzione “green” alla portata di tutti i clienti.

Gamma ECO-G: il GPL per tutti

“Scegliendo Dacia non si rinuncia a nulla e si ha l’essenziale al giusto prezzo” afferma Guido Tocci, Managing Director Dacia Italia, descrivendo una filosofia moderna e attenta al cliente, che è cambiata notevolmente nel corso degli anni per saper rispondere alle nuove tendenze di consumo.

Al tipico stile outdoor dei marchio, da sempre vicino all’ambiente e alla natura, si unisce l’esigenza di offrire soluzioni di mobilità che siano in linea col potere d’acquisto dei clienti: nasce così la gamma ECO-G, la soluzione ecologica e accessibile a tutti firmata Dacia.

L’offerta ECO-G è disponibile su tutte le vetture della gamma, e garantisce ampi margini di risparmio sia in termini di impatto ambientale sia dal punto di vista economico: scegliendo il GPL non soltanto si viaggia su un veicolo “green”, cioè con basse emissioni di CO2, ma si arriva a risparmiare fino al 40% su ogni pieno rispetto alla benzina.

La motorizzazione ECO-G presenta inoltre un’autonomia da record: Dacia Sandero, a listino a partire da 9.050 euro, può percorrere oltre 1.300 km senza fare rifornimento, una distanza pari al tragitto da Udine a Reggio Calabria. Non a caso proprio l’utilitaria economica Dacia è la vettura straniera più venduta in Italia dall’inizio del 2022: le soluzioni eco-smart adatte a tutte le tasche, in perfetto stile Dacia, si stanno ritagliando una fetta sempre più importante del mercato.