Auto elettriche a rischio: prezzo del litio alle stelle

Oggi però c’è un problema, questo settore così importante potrebbe già andare in crisi. Come mai? Cosa sta succedendo? I prezzi del litio sono saliti alle stelle, e questo provoca una inevitabile crisi per le auto elettriche. È di facile comprensione come, nel momento in cui tutti o molti utenti vogliono comprare la stessa cosa, il prezzo di quel bene sale. È la legge di mercato, non serve essere degli esperti per conoscerla e comprenderla.

Ma viene da pensare che forse, nel momento in cui in Europa sono stati decisi i grandi piani per l’abbattimento delle emissioni inquinanti da parte dei veicoli, questo aumento dei prezzi non era stato considerato. E oggi il litio continua ad essere sempre più caro, serve per le batterie delle auto elettriche e i prezzi stanno salendo alle stelle, nel giro di un anno diventeranno proibitivi, e per le Case automobilistiche sarà davvero un grave problema.

L’allarme dell’aumento dei prezzi del litio

È la società di consulenza energetica norvegese Rystad Energy a parlare della situazione che si sta creando e lanciare quindi l’allarme, confermando il timore di cui già il mese scorso BloomberNEF aveva parlato, dichiarando che sarebbe stato praticamente impossibile per i produttori del settore automotive raggiungere la tanto ambita e sperata parità di costo tra le auto elettriche e quelle con motorizzazioni endotermiche in tempi brevi.

I prezzi oggi: le cause dell’aumento

Purtroppo ci ritroviamo già in una situazione complessa, Rystad Energy dichiara che i prezzi del litio oggi sono già arrivati ai massimi storici, sui mercati asiatici infatti si parla di 35 dollari al kg, e l’ipotesi è che nel secondo semestre dell’anno possano arrivare anche a 50 dollari, nel 2023 a 52,5.

La società norvegese analizza la situazione e ritiene che le ragioni che oggi stanno alla base del rialzo delle quotazioni sono essenzialmente due:

prima di tutto, come abbiamo già detto prima, l’interesse crescente del mercato per le batterie litio-ferro-fosfato (dai primi mesi dello scorso anno);

e inoltre le previsioni su scarse forniture di sali di litio per il primo semestre del 2022.

Le compagnie minerarie sembra non abbiamo intenzione di immettere sul mercato volumi importanti di materia prima, a causa dei limiti nelle forniture legati ancora chiaramente alla pandemia di Covid-19 e agli ulteriori problemi di logistica. Le prospettive ottimistiche sulla domanda di batterie per auto elettriche, unite alla scarsa offerta, molto probabilmente manterranno molto elevati i prezzi del carbonato di litio, la situazione non sembra essere destinata a migliorare in tempi brevi, anzi.

I dati di Rystad Energy: la situazione

La società di consulenza energetica norvegese Rystad Energy ha elaborato l'indice mensile che all’inizio del mese di gennaio 2022 per il carbonato di litio usato per le batterie delle auto elettriche indicava un prezzo franco fabbrica in Cina di 300.000 yuan la tonnellata, attestandosi quasi ad un +43% rispetto al mese di dicembre 2021 (210.000 yuan), l'idrossido di litio è passato invece da 192.000 a 290.000 yuan. La situazione deve assolutamente migliorare, per non mettere a rischio il settore.