Auto elettriche, perché i ladri non le rubano

editato in: da

Furti d’auto: ora bastano 14 secondi. La Panda è la più ‘gettonata’

Sono state condotte delle ricerche sulle auto rubate negli Stati Uniti e quelle elettriche non vengono colpite.

I furti interessano infatti solo le vetture tradizionali, sembra che i dispositivi estremamente connessi che servono alle auto elettriche per far funzionare i sistemi di ricarica incutano nei ladri il timore di essere scoperti e per questi motivi i motori preferiti sono i vecchi V8. Quindi, nonostante pensiamo sempre che le auto più nuove e moderne siano quelle più interessanti per i ladri, la tendenza è esattamente opposta.

La difficoltà di rubare auto elettriche per i malviventi sta nell’impossibilità di interagire con la vettura presa di mira senza il rischio di essere scoperti a causa dei sistemi di iperconnessione, come ad esempio quelli per le modalità di ricarica o ancora basta pensare ai dati che l’auto elettrica passa in rete. Secondo una ricerca americana condotta da IIHS e HLDI quindi le auto elettriche sono le meno ambite da chi di professione fa proprio il ladro di veicoli.

I dati raccolti sono molto interessanti, le auto meno rubate in USA sono la Bmw Serie 3 e ovviamente la Tesla Model S e la Tesla Model X, confermando quindi quanto detto sinora. Abbiamo proprio appena parlato invece della situazione dei furti d’auto in Italia. Oggi sono nuovamente in aumento dopo ben 5 anni di costante e graduale calo e la cosa preoccupa molto gli automobilisti del Bel Paese.

Il Ministero degli Interni ha appena elaborato i primi dati allarmanti, secondo i quali nel 2018 i veicoli rubati sono stati 105.239, crescendo del 5.2% rispetto all’anno precedente. La macchina più rubata in assoluto in Italia è la Fiat Panda, è vero che è la più venduta, ma a quanto pare purtroppo si tratta anche della più ricercata dai ladri. Un’altra icona italiana segue immediatamente la Panda, e fa parte tra l’altro della stessa Casa. Si tratta delle Fiat 500, che registra un alto numero di furti.

In seguito vengono poi tutti i suv di maggiore successo oggi, quelli più venduti in Italia e in Europa. Oltre ad ottimi risultati sul mercato vantano purtroppo un altissimo numero di furti, sono i più desiderati dai malviventi della Penisola. Vediamo comunque che anche qui non si parla di auto elettriche, i ladri sono spaventati dai sistemi tecnologici e connessi e non provano nemmeno a rubarle per il timore di essere pizzicati.