Auto bruciate sulla nave in fiamme: danno di milioni

Ormai lo sappiamo, per il settore dell’automotive ultimamente non c’è gioia. È infatti da due anni che l’intero comparto subisce le conseguenze della pandemia e dei lockdown e che vive un momento di crisi senza precedenti. A questa situazione, lo scorso anno, si è sommata anche la carenza dei microchip e semiconduttori indispensabili per la produzione di auto, che ha rallentato ulteriormente le consegne.

E in uno scenario già così drammatico, la ciliegina sulla torta è stata una nave carica di vetture nuova in fiamme. Ne avevamo già parlato lo scorso 19 febbraio, una decina di giorni fa. La nave da carico si è incendiata nell’oceano Atlantico, non molto distante dalle coste delle isole Azzorre. Ma non è un cargo qualsiasi: la nave lunga 200 metri e larga 32 è destinata al trasporto transoceanico di auto; nelle sue stive ospita (anzi, ospitava) un tesoro automobilistico destinato al continente americano.

Sulla Felicity Ace infatti c’erano in tutto ben 3.965 modelli, delle Case Volkswagen, Porsche, Audi, Lamborghini e Bentley. La grande notizia di oggi è che finalmente le fiamme sono state spente, non c’è stata alcuna pericolosa perdita d’olio in acqua, ma l’ennesima batosta per il comparto auto è legato all’alto il valore delle vetture coinvolte nell’incidente.

L’incendio della Felicity Ace carica di auto

Nuovi aggiornamenti legati alla nave cargo che ha preso fuoco, avvolta dalle fiamme, a causa di un incendio partito dalla stiva lo scorso 16 febbraio. Come abbiamo detto, le auto a bordo, destinate al mercato statunitense, erano quasi 4.000, principalmente erano modelli facenti parte dei brand del Gruppo Volkswagen.

La nave è rimasta quasi due settimane in mare, al largo dell’Oceano, ed è stata per diverse ore avvolta dalle fiamme. Fortunatamente è stata abbandonata con successo dai 22 membri dell’equipaggio, che sono stati prontamente salvati dal soccorso della Marina e dalla forza aerea portoghese. La scorsa settimana (22 febbraio) sono iniziate le operazioni volte a domare le fiamme e spegnere l’incendio, terminate il giorno dopo.

L’aggiornamento della compagnia proprietaria della nave

Il 25 febbraio sul sito di Mitsui Osk Line (Mol), la compagnia giapponese proprietaria della Felicity Ace, è stato pubblicato l’ultimo aggiornamento relativo all’incendio sulla nave cargo: “Il fumo propagatosi per giorni dopo lo spegnimento delle fiamme si è fermato, e non si registrano perdite d’olio sulla nave. Due rimorchiatori, Alp Guard e Dian Kingdom, insieme al mezzo di salvataggio VB Hispanic, stanno scortando la nave”. Inizialmente, le notizie trapelate nel momento dell’incidente, avevano indicato un carico di 2.500 auto sulla Felicity Ace. E invece i veicoli erano in tutto 3.965.

I danni stimati

Grande la preoccupazione per il Gruppo Volkswagen, che ha perso (forse) tutto il suo carico. Ancora il numero di vetture totalmente distrutte dalle fiamme non si sa, ma ovviamente le Case automobilistiche temono di non poter consegnare gran parte dei modelli ai loro clienti oltreoceano. Secondo alcune stime, ad oggi, l’incendio potrebbe aver causato danni per 155 milioni di dollari (che corrispondono a circa 137 milioni in euro). Il Gruppo ha spiegato che i clienti saranno chiaramente coperti dall’assicurazione e che sono già stati informati attraverso i concessionari.