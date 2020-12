Auto dell’Anno 2021: c’è la lista delle candidate

editato in: da

È stata aggiornata definitivamente la lista di tutte le auto candidate per la vincita del premio Car of the Year 2021, in tutto si tratta di 29 modelli, veicoli nuovi in ​​vendita adesso o prima della fine dell’anno in cinque o più mercati europei. Il processo di votazione ha due fasi. Il primo produrrà un breve elenco di sette candidati che sarà annunciato l’8 gennaio 2021, il secondo determinerà il vincitore, rivelato poi il 1° marzo 2021.

Nell’elenco c’è anche la nuova Fiat 500, vettura iconica del brand torinese, di cui quest’anno abbiamo tanto parlato, insieme ad altre 5 vetture 100% elettriche. Per la proclamazione del premio dobbiamo aspettare, speriamo che si svolgerà sul solito palcoscenico, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia di Coronavirus ancora in corso.

Quest’anno, lo abbiamo visto insieme, il modello che ha vinto il premio è stata la meravigliosa e tanto amata Peugeot 208, eletta Auto dell’anno 2020. La sua degna erede sarà scelta tra una lista di 29 finaliste appena diramata sul sito ufficiale. Grande spazio nel 2021 per la motorizzazione elettrica, come vediamo nella lista delle candidate infatti, oltre alla Fiat 500, compaiono anche Mazda MX-30, Polestar 2, Volkswagen ID.3, Honda-e e Toyota Mirai come vetture a zero emissioni, la Mirai oltretutto è alimentata a idrogeno. Ci sono anche la nuova Citroen C4 e la Peugeot 2008, entrambe basate sulla piattaforma modulare CMP e disponibili sia con le motorizzazioni termiche classiche che nelle versioni elettriche.

Tante anche le ibride in lista, e questo rivela la transizione in atto verso una mobilità più sostenibile. Tra queste ci sono Audi A3, Volkswagen Golf, Toyota Yaris, Honda Jazz, Seat Leon, Ford Kuga (da poco presentata in variante plug-in), Mercedes GLA e tante altre, vediamole insieme.

La lista ufficiale del sito Car of the Year 2021, le 29 finaliste per il premio Auto dell’Anno:

Audi A3 Sportback BMW Serie 2 Gran Coupé BMW Serie 4 Coupé Citroën C4 CUPRA Formentor Dacia Sandero Nuova Fiat 500 Ford Explorer Ford Kuga Honda e Honda Jazz Hyundai i10 Hyundai i20 Hyundai Tucson Kia Sorento Land Rover Defender Mazda MX-30 Mercedes-Benz GLA Mercedes-Benz GLB Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz Classe S Peugeot 2008 Polestar 2 SEAT Leon Skoda Octavia Toyota Mirai Toyota Yaris Volkswagen Golf Volkswagen ID.3

