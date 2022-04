Auto a noleggio: i luoghi più richiesti per Pasqua

SIXT, uno dei leader globali di servizi di mobilità di fascia premium, conferma un trend di crescita positivo ed incoraggiante in merito alle richieste di auto a noleggio. Grazie alle norme meno restrittive e alle imminenti riaperture, gli italiani potranno godersi la Pasqua in viaggio alla riscoperta dei luoghi più belli d’Italia.

Per quanto riguarda gli italiani che scelgono di prenotare un’auto SIXT per Pasqua, le mete più ambite sono la Sicilia, la Puglia e Napoli. Quindi c’è voglia di caldo, mare e di stare all’aria aperta dopo un inverno di lavoro e, ancora per molti, di smartworking tra le mura di casa. Sempre guardando al mercato interno, SIXT rileva che Venezia torna ad essere tre le città più visitate e desiderate post pandemia.

Grazie alla fine del travel ban, anche gli statunitensi hanno ricominciato a muoversi in Europa, molte le prenotazioni da oltreoceano per Pasqua ma soprattutto per la prossima estate.

E per il noleggio auto non c’è metodo più facile e comodo della piattaforma digitale ONE, il sistema integrato di SIXT. L’azienda infatti vanta di un esclusivo sistema innovativo e tecnologico, implementato a livello mondiale, che offre, in un unico strumento, un portafoglio di prodotti e servizi distintivi nel settore della mobilità dedicati ai viaggi leisure, business oltre al trasporto commerciale, prenotabili attraverso il sito web sixt.it e tramite l’App SIXT.

Con SIXT rent, SIXT ride ed SIXT+, SIXT è la prima compagnia al mondo ad offrire, sulla base di un’unica piattaforma, soluzioni di mobilità per ogni esigenza, dal noleggio di poche ore a quello per una vacanza di alcune settimane, fino all’impiego per diversi mesi. Un’offerta all’insegna della flessibilità e della personalizzazione, peculiarità per le quali il brand è riconosciuto.

“Vediamo dei segnali di ripresa. Il trend è all’insegna della ripartenza e le prenotazioni per Pasqua lo confermano. Nel primo trimestre del 2022 i nostri clienti sono stati principalmente di provenienza italiana, a seguire americani, tedeschi, inglesi e in coda francesi – commenta Angelo Ghigliano, Vice President & Managing Director di SIXT Italia, Resposabile per Operation, Fleet, Performance & Skills, Sales e Marketing – Le prenotazioni registrate dalla piattaforma ONE riguardano principalmente auto compact ed economy, per soggiorni medi da 3 ai 7 giorni.”

In occasione di Pasqua sarà lanciata una Promozione Speciale valida per tutte le prenotazioni effettuate online “Risparmia fino al 15%. La promozione è valida per prenotazioni effettuate tra i giorni 11 e 19 aprile 2022, con periodo di noleggio dal 18 aprile al 31 maggio 2022”.