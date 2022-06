Aumento pedaggi delle Autostrade: da quando scatta

Sono passati quattro anni dall’ultimo ritocco dei prezzi dei pedaggi autostradali in Italia e pare che oggi, purtroppo, la decisione dell’ad di Autostrade per l’Itialia – Roberto Tomasi – sia quella di “andare al rialzo” e quindi aumentare le tariffe a cui siamo abituati ora.

Termina quindi il sogno: quelle monete che ormai eri solito prepararti in macchina per pagare l’autostrada, consapevole già della spesa che avresti affrontato, molto presto potrebbero non bastarti più. E così, per far alzare la sbarra al casello, dovrai versare una somma più alta rispetto a quella pagata sinora. Al momento non sappiamo ancora quale sarà il gap tra vecchie e nuove tariffe per il pedaggio autostradale in Italia, possiamo dire però che – dopo 4 anni di tregua – i prezzi tornano a salire e i ticket autostradali saranno una “sorpresa”.

Gli aumenti dell’autostrada in Italia

L’ad di Autostrade per l’Italia parla chiaro: si rimette mano alle tariffe dei pedaggi dopo 4 anni di stop. Pare che comunque gli aumenti saranno lievi, niente di preoccupante. Ma staremo a vedere. C’è da dire che sale il malcontento delle famiglie in relazione a questa notizia, che si somma alla già difficile situazione dei prezzi della benzina e del diesel, arrivati alle stelle nonostante la proroga del taglio delle accise fino al prossimo 2 agosto, del caro bollette e del caro vita in generale. Anche andare a fare la spesa senza badare alle offerte sembra infatti diventato un lusso per pochi. Una stangata dietro l’altra per le tasche degli italiani, che sono stremati da questa situazione e dai continui aumenti.

I nuovi possibili aumenti sulle autostrade

Come l’ANSA ha riportato, è stato proprio l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia ad anticipare che presto assisteremo a un aumento generalizzato delle tariffe dei pedaggi autostradali nel nostro Paese, su tutta la rete. È stato presentato di recente a Firenze il piano di investimenti della rete Aspi in Toscana, e proprio in quell’occasione l’ad Tomasi ha accennato che l’aumento potrebbe essere pari all’1,5% circa dei prezzi odierni.

“Ne stiamo discutendo in Ministero. Ricordo che le nostre tariffe sono ferme dal 2018”, ci tiene a sottolineare lo stesso Roberto Tomasi. È possibile che i rincari saranno previsti già con il nuovo piano economico finanziario della società Autostrade per l’Italia, e questo significherebbe che le tariffe del pedaggio delle autostrade italiane aumenteranno già a partire dalla fine di questo mese, o al più tardi dall’inizio di luglio. Gli italiani sono molto rammaricati della situazione, gli aumenti arrivano proprio per il periodo estivo, quando tutti partiremo per le vacanze, giusto in tempo per il primo fine settimana di esodo: nuova stangata per le tasche delle famiglie del Bel Paese.

Altra novità sulle autostrade

Lo scorso mese di aprile abbiamo parlato di questo altro grande cambiamento: il mercato del telepedaggio ha un nuovo attore, che pone fine al lunghissimo monopolio di Telepass nel settore del pagamento automatico dei pedaggi autostradali. Il Gruppo Unipol diventa infatti per la prima volta il suo concorrente diretto.

In una nota ufficiale dell’azienda la compagnia bolognese ha dato il grande annuncio, che riguarda appunto il lancio di Unipolmove, un device che darà la possibilità a tutti gli automobilisti – e non solo – di poter scegliere anche un’alternativa a Telepass. Un nuovo dispositivo che consente di saldare il pedaggio autostradale in forma telematica, che segue proprio il modello del Telepass che noi tutti conosciamo ormai da anni.