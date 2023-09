Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: iStock La casa di Ingolstadt annuncia un cambio strategico riguardante i nomi delle auto: sarà più facile riconoscere i modelli elettrici e quelli endotermici

Una rivoluzione copernicana, seppur in piccolo. Una scelta destinata (almeno inizialmente) a generare un po’ di confusione anche tra i fans più legati al marchio. Audi cambia i nomi ai propri modelli e lo fa da subito.

Una sorta di fulmine a ciel sereno per tutti gli appassionati della Casa di Ingolstadt, da decenni abituati a una nomenclatura piuttosto standardizzata: l’iniziale del nome (la A, per l’appunto) seguita da numeri in ordine crescente a seconda del segmento di appartenenza. Dalla prossima generazione di veicoli in uscita nel 2024 dovremmo invece abituarci a un’altra nomenclatura, che potrebbe creare malintesi e confusione.

Perché Audi cambia nome ai modelli

Alla base di tutto troviamo la transizione verso la trazione elettrica. Audi, come molti altri marchi del mondo automotive, ha investito – e continua a investire – decine di miliardi di euro nello sviluppo di veicoli a trazione completamente elettrica. Sino a oggi, la Casa dei quattro Cerchi distingueva i modelli con motore elettrico da quelli con motore endotermico tramite l’aggiunta del suffisso “E-Tron” alla fine del nome.

Un’aggiunta evidentemente ritenuta insufficiente dai vertici Audi, che hanno preferito dare il là a un cambio di nomi a partire dal prossimo anno. Dal 2024, i modelli con motore elettrico saranno identificati da numeri pari (A2, A4, A6 e così via), mentre le auto con motore endotermico avranno nel nome solo numeri dispari (ossia A3, A5, A7). In questo modo sarà più semplice riconoscere le auto elettriche da quelle a benzina e diesel e studiare così strategie di comunicazione differenziate più efficaci e centrate.

Quali modelli cambieranno nome

Secondo il piano strategico presentato dai vertici di Ingolstadt, nei prossimi due anni Audi dovrebbe lanciare ben 20 modelli sul mercato (alcuni sono state presentati in anteprima al Salone di Monaco di settembre). Molti di questi, ovviamente, arriveranno in doppia versione elettrica-endotermica. Secondo il cronoprogramma Audi, nel 2024 dovrebbero arrivare sul mercato le nuove berline sportive di alta gamma, disponibili sia con motorizzazione endotermica sia con motorizzazione elettrica.

E proprio a partire da queste vetture, la Casa dei quattro Cerchi adotterà la nuova nomenclatura. Le nuove Audi A6 e Audi A6 e-tron cambieranno così nome in Audi A7 (vettura con motore endotermico) e Audi A6 (auto elettrica). L’Audi A4 subirà la stessa sorte: la versione e-tron continuerà a essere chiamata “Audi A4”, mentre la versione con motore a combustione interna sarà conosciuta come Audi A5.