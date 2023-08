Un modello celebrativo, prodotto da Lancia per festeggiare il sesto titolo costruttori consecutivo conquistato nel mondiale rally nel 1992. Un’auto pensata per solleticare la fantasia degli appassionati dello storico marchio italiano, che a cavallo tra la fine degli Anni ’80 e l’inizio degli Anni ’90 dominava letteralmente il mondo delle corse sullo sterrato. A oltre 30 anni di distanza, la Lancia Delta Integrale è ancora un modello iconico con un foltissimo stuolo di fan.

Lancia Delta Martini 6: le caratteristiche

Realizzata in appena 310 esemplari (quella in vendita è la numero 272, consegnata al proprietario nel dicembre 1992), la Lancia Delta HF Integrale Evoluzione "Martini 6" si distingue dal modello di serie a livello estetico, mentre a livello meccanico le soluzioni presentate sono le stesse della "stradale".

L'auto che verrà battuta all'asta tra qualche giorno, infatti, presenta l'iconica livrea a strisce della Delta Integrale che ha dominato i campionati rally per anni e anni. Sul tetto trova spazio il logo del costruttore italiano, mentre lo spoiler posteriore è decorato con la scritta "Martini Racing". Sul cofano posteriore troviamo invece la placca commemorativa "World Rally Champion" con il numero 6 circondato da corone d'alloro.

Fonte: RM Sotheby's

All'interno dell'abitacolo, i sedili Recaro sono rivestiti in Alcantara azzurra, con logo "HF" ricamato sui poggiatesta. Al centro della plancia fa bella mostra di sé l'iconico sistema stereo "Clarion Lancia", ancora perfettamente funzionante. Tutta la strumentazione interna e gli accessori sono in perfette condizioni di conservazione, praticamente pari al nuovo.

Come accennato inizialmente, a livello meccanico la Lancia Delta HF Integrale Evoluzione "Martini 6" è identica alla Delta Evoluzione di prima generazione. Sotto il cofano trova spazio un motore 2.0L Turbo 16 valvole capace di erogare oltre 200 cavalli di potenza, ultimo a non avere il catalizzatore.

Fonte: RM Sotheby's

Le condizioni dell'auto sono eccellenti. Praticamente pari al nuovo. Gli interni sono originali e non presentano segni di usura di alcun genere, mentre la livrea esterna non ha graffi (i rivestimenti in alcantara della portiera sono ancora coperti con la plastica protettiva originale, mai rimossa in oltre 30 anni).

L'auto viene venduta corredata di tutta la documentazione ufficiale (incluso il Certificato di Origine Lancia), un telo copriauto per proteggerla dalle intemperie, ruota di scorta e triangolo di segnalazione.

Quanto costa

Un'auto da sogno, insomma. Destinata però a restare tale per tutti (o quasi). Come è semplice immaginare, infatti, la Delta HF Integrale Evoluzione "Martini 6" venduta da RS Sotheby's avrà un costo non alla portata di chiunque (come accade spesso con le Lancia Delta vendute all'asta).

La casa d'aste canadese ha infatti imposto una base di 130.000 dollari, ma è facile immaginare che il prezzo sia destinato a salire in maniera considerevole. Spulciando nella pagina dell'annuncio, infatti, si scopre che il prezzo atteso è di almeno 170.000 dollari, ma non è completamente da escludere la possibilità che ci si possa avvicinare alla soglia dei 200.000 dollari.