Bisogna specificare bene che la maggior parte delle assicurazioni online non nasconde alcun pericolo: come succede per tanti altri servizi offerti sul web, però, il rischio di una truffa si nasconde dietro l'angolo.

L'ultima notizia in merito arriva da Cecina, dove i Carabinieri hanno denunciato due crotonesi in concorso per frode relativa a una polizza Rc Auto che si è rivelata inesistente: la "vittima" della truffa è un automobilista di credeva di averla stipulata regolarmente online.

Come riportato dall'Ansa, i Carabinieri hanno spiegato che il tutto è iniziato proprio da una ricerca su internet da parte dell'automobilista che cercava di trovare un'assicurazione auto che fosse conveniente e gli consentisse di risparmiare qualcosa: una pratica diventata sempre più comune nel nostro Paese alla luce dell'aumento dei prezzi delle polizze.

Dopo qualche tentativo, l'automobilista di Cecina ha trovato l'offerta che faceva per lui e ha deciso di contattare telefonicamente quello che si è spacciato come un generico ufficio preventivi e gli ha inviato una mail con un preventivo molto vantaggioso.

A quel punto l'ignaro automobilista, convinto di aver trovato un vero e proprio affare, ha aderito all'offerta e ha provveduto al pagamento di 332 euro, destinato alla sua nuova RC Auto, attraverso una ricarica postepay effettuata presso una comune tabaccheria.

Passato qualche giorno dall'invio del denaro, non vedendosi recapitare alcuna polizza né via mail, né per posta, l'uomo ha provato in più occasioni a richiamare il numero della fantomatica agenzia assicurativa, senza riuscire mai a ottenere una risposta. Purtroppo per lui i truffatori sono sempre pronti a colpire: le mancate risposte alle telefonate lo hanno fatto riflettere su quanto accaduto e sulla truffa, facendolo arrivare alla conclusione che della sua polizza auto non c'era traccia.

Una volta capito di essere stato defraudato, l'uomo di è rivolto ai Carabinieri di Cecina per sporgere una denuncia: gli agenti hanno dato il via alle indagini orientate anche sulle utenze emerse e sulla carta destinataria del pagamento effettuato tramite postepay. Gli approfondimenti del caso hanno permesso di identificare due persone denunciate in stato di libertà per truffa in concorso.

Come difendersi dalle RC Auto fasulle

Da diverso tempo le autorità stanno cercando di mettere a disposizione dei cittadini le informazioni per difendersi dalle trappole delle Rc Auto fasulle: per evitare di essere truffati, bisogna seguire degli accorgimenti, a cominciare dal cercare il nome dell'agenzia assicurativa all'interno del Registro Unico Intermediari sul portale dell'IVASS, l'Istituto per la Sorveglianza sulle Assicurazioni.

Se il nominativo dell'agenzia assicurativa con cui si intende sottoscrivere la polizza è presente nel Registro Unico Intermediari, allora si può proseguire con l'acquisto: in caso contrario si è esposti al rischio di truffa. Sul sito è possibile controllare anche altre informazioni, come il nominativo della persona che ha inoltrato la proposta di polizza, e se la compagnia assicurativa è abilitata a operare sul territorio italiano. Le autorità suggeriscono, inoltre, di diffidare sempre dai prezzi troppo bassi e da chi invia la proposta di contratto assicurativo tramite sms, e di fare attenzione al metodo di pagamento.