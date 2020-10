Assicurazione auto per furto: dove è più richiesta

editato in: da

Lo studio di SOStariffe.it mostra la situazione delle Regioni dove sono più diffuse le polizze che coprono da furto e dove ci sono le auto più assicurate. L’analisi è stata condotta grazie al comparatore delle polizze per assicurare l’auto.

L’assicurazione per il furto dell’auto è una delle garanzie accessorie tra le più richieste nel caso della sottoscrizione di una polizza Rc Auto. SOStariffe.it ha analizzato i preventivi rilasciati negli ultimi 12 mesi sul suo portale e realizzato la classifica delle auto più assicurate e delle Regioni dove la richiesta di polizze è più diffusa. L’analisi dei preventivi su base mensile ha rilevato un effetto limitato del periodo di lockdown sulle richieste della garanzia furto.

Trovarsi ad affrontare la situazione di furto della propria macchina è sicuramente una delle paure più diffuse tra gli automobilisti, una vettura infatti rappresenta un investimento importante per ognuno di noi e sicuramente si preferisce evitare di trovarsi in questa situazione. L’assicurazione auto per furto è una delle più richieste a livello nazionale, con percentuali che cambiano a seconda della Regione, in modo disomogeneo.

Tra le auto per le quali è stato quantificato il maggior numero di preventivi relativi a un’assicurazione per furto, al primo posto troviamo lei, la Fiat Panda 3° serie, che registra il 7,32% del totale di preventivi. Panda è una delle auto più vendute, reginetta in tutta Italia. Volkswagen Golf 7° serie occupa invece il secondo posto, con una percentuale del 5,88%, seguono poi Toyota Yaris 3° serie, Renault Clio 4° serie e Lancia Ypsilon 3° serie.

Secondo i dati raccolti dal dossier elaborato da LoJack Italia relativi al 2019, la Regione più colpita dai furti d’auto è stata la Campania, con più di 23.000 episodi di questo genere. Seguono Lazio (17.021), Puglia (16.389), Sicilia (13.178) e Lombardia (10.013). La diffusione delle polizze furto non rispecchia l’andamento dei furti di auto in Italia, infatti in Campania, Sicilia e Puglia sono poche le polizze Rc Auto con questa particolare garanzia accessoria.

La Lombardia è prima tra le Regioni italiane per diffusione dell’assicurazione furto con il 25,57% dei preventivi calcolati tramite SOStariffe.it. Seguono il Lazio con il 20.83% e il Piemonte con il 10,84%, l’Emilia Romagna, il Veneto e la Toscana con percentuali tra il 5 e il 10%. Nonostante il tasso elevato di furti, le regioni del Sud Italia registrano pochi preventivi con assicurazione furto inclusa. Complessivamente, l’analisi delle richieste su base mensile conferma un interesse stabile, anche se in leggerissimo calo, per l’assicurazione auto per furto da parte degli automobilisti italiani.

Sottolineiamo un altro dato importante, relativo all’uso del comparatore di assicurazioni di SOStariffe.it, che nell’ultimo anno è stato particolarmente apprezzato, soprattutto durante i mesi di lockwdown dagli utenti che solitamente rimandano certe questioni e non hanno mai tempo per valutare diversi preventivi.