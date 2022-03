In arrivo le prime Tesla prodotte in Europa

Il giorno tanto atteso da tutti i clienti europei di Tesla sta arrivando, la Casa automobilistica di Palo Alto, con a capo il noto CEO Elon Musk, ha iniziato la produzione delle sue vetture anche nel Vecchio Continente. Le prime auto elettriche realizzate nella nuova gigafactory di Berlino saranno lanciate sul mercato a partire dal prossimo 22 marzo. La data si avvicina.

Dal primo stabilimento europeo uscirà la prima linea di Tesla Model Y, tanto attesa dalla clientela del brand. Finalmente è iniziata la produzione in serie da parte del marchio anche in Europa, dopo le infinite peripezie burocratiche che hanno portato all’ottenimento dei permessi.

Il grande annuncio di Tesla

Le Model Y made in Europa arriveranno tra poco più di una settimana, martedì prossimo, il 22 marzo 2022. Le auto elettriche di Palo Alto, per la prima volta prodotte nel e per il Vecchio Continente, saranno dotate, più avanti, anche delle nuove celle 4680 per le batterie. Il prossimo 22 marzo, come la Casa stessa ha anticipato, sarà in realtà il “delivery day”, assisteremo quindi alle prime consegne di auto elettriche Model Y realizzate all’interno del nuovo stabilimento tedesco che, come sappiamo, è stato realizzato nella città di Berlino (ne abbiamo tanto parlato lo scorso anno).

Diverse centinaia di auto realizzate in Germania erano state avvistate già nelle scorse settimane in uscita dalla gigafactory Tesla berlinese. Erano i primissimi modelli prodotti proprio in quella che possiamo definire la fase di avviamento “ufficiosa” delle linee, in attesa dell’ok definitivo da parte delle autorità tedesche, che è arrivato settimana scorsa, finalmente, dopo i lunghi mesi di attesa. Inizialmente sembrava si trattasse dei primi ‘modelli prova’, che non sarebbero mai finiti nelle concessionarie europee per la vendita al cliente. E invece, a quanto pare, proprio alcune di quelle unità potranno essere consegnate ai compratori in attesa.

Tesla Model Y, le nuove vetture ‘europee’

Fino a questo momento tutte le Model Y che venivano vendute in Europa erano prodotte in Cina, comprese le elettriche che vediamo circolare oggi sulle nostre strade. Chiaramente i prezzi lievitavano a causa dei costi legati al trasporto e all’importazioni dei veicoli nel Vecchio Continente. È per questo che l’avvio della produzione all’interno della nuovissima gigafactory di Berlino, la prima di Elon Musk in Europa, che punta a raggiungere un numero di 500.000 veicoli prodotti ogni anno, sarà molto utile per il mercato europeo; la produzione sarà più efficiente, e nel lungo periodo chiaramente punterà anche ad essere a migliorare i suoi margini.

La versione della Model Y realizzata in Europa, secondo quanto aveva già dichiarato in passato il CEO Elon Musk, noto in tutto il mondo, è basata su un progetto che si differenzia da quello originario grazie al quale l’auto viene costruita nelle altre fabbriche. E infatti, ormai è certo, presto lo stabilimento berlinese implementerà ulteriormente il nuovo pacco batteria, utilizzando le tecnologie che la Casa stessa ha presentato in occasione del Battery Day 2020. E non è tutto, anche il telaio in alluminio delle auto sarà differente, composto da elementi unici per la parte anteriore e posteriore, realizzati con stampi singoli: una tecnica che mira a diminuire i tempi necessari per la produzione di auto e per i costi legati alla loro realizzazione.