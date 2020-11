Arriva CamperBuy, la nuova piattaforma di rivendita camper

editato in: da

Il 2020 è stato senza dubbio un anno caratterizzato da livelli di isolamento e distanziamento sociale mai provati finora. Nonostante l’impatto significativo dell’attuale pandemia su settori come il turismo e la ristorazione, sempre più persone iniziano a pianificare viaggi per il 2021 all’insegna di flessibilità e sicurezza.

In questo senso e come più volte riportato nel corso della stagione estiva, il mondo camper è stato uno dei trend meno colpiti dalla situazione attuale, cosa che si riflette sia a livello di noleggio che di acquisto di questo tipo di prodotto.

In linea con l’elevata richiesta registrata negli ultimi mesi, Indie Campers, tra le principali realtà nel noleggio di camper a livello europeo, ha recentemente deciso di ampliare il proprio modello di business proponendo una nuova piattaforma per l’acquisto e rivendita di camper.

In una prima fase, il progetto si concentra sulla vendita di parte della flotta dell’azienda, con piani futuri che prevedono l’acquisto e la vendita tra privati sulla piattaforma dedicata. Questo nuovo servizio si aggiunge agli altri recentemente annunciati dalla start-up (noleggi in abbonamento su base mensile e annuale, oltre al lancio di una nuova piattaforma di noleggio camper per professionisti e privati) con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento europeo nel settore camper.

CamperBuy è il nome della nuova piattaforma che al momento propone veicoli con un’età media compresa tra i 2 e 3 anni, tra un insieme di modelli per tutte le esigenze e tasche. Adatti a tutti coloro che vogliono sperimentare una vacanza o un periodo più lungo su quattro ruote, i camper e furgoni camperizzati ospitano fino a 4 persone e sono dotati di una garanzia di un anno.

I mezzi dispongono di tutti i comfort come tavolo interno, doccia esterna, due letti matrimoniali, radio con bluetooth e zona cucina, oltre a modelli con caratteristiche aggiuntive come bagno integrato, doccia interna, fornello, riscaldamento autonomo e molto altro. Fiat (supportata da Knaus Tabbert nella trasformazione dei veicoli), Renault, Mercedes e Volkswagen sono i principali marchi di camper venduti dalla nuova piattaforma.

I prezzi? Variano a seconda del modello e del paese. In Italia, dove Indie Campers ha messo in vendita 60 veicoli della sua flotta, si aggirano a partire da 17.000 €.