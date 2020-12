Amazon sbarca anche nel trasporto elettrico

editato in: da

Amazon entra nel settore del trasporto elettrico con Zoox, robotaxi per la guida in città, dalle dimensioni ridotte, in grado di viaggiare in entrambe le direzioni, infatti non ha il volante e quindi ogni occupante è passeggero, la guida è autonoma.

Amazon già a maggio contrattava per l’acquisizione della startup californiana Zoox fondata nel 2014, degli importanti investimenti hanno portato il colosso dello shopping online all’acquisto della società. Zoox è il taxi elettrico senza tassista, ha la guida bidirezionale, che di fatto esclude la retromarcia, si muoverà per le strade urbane grazie alle quattro ruote sterzanti.

Ogni pilota avrà lo stesso comfort, spazio e tecnologia e nessuno dovrà “infilarsi” dietro un guidatore. I materiali utilizzati per le sedute sono di alta qualità e resistono molto bene. Grazie alla ricarica wireless è possibile caricare il proprio smartphone, viaggiando in comodità, con tutto ciò di cui si ha bisogno. Inoltre sul nuovo robotaxi di Zoox è possibile controllare l’ora di arrivo, la posizione e il percorso in qualsiasi momento e impostare la musica e l’aria come si desidera. Dalle manovre più strette alle difficili inversioni a U, Zoox usa lo sterzo a quattro ruote per eseguire ogni tipo di manovra precisa.

Lo spazio all’interno è ottimale per tutti, nonostante il veicolo sia abbastanza piccolo da viaggiare agilmente attraverso le strade di città trafficate. Zoox non ha né fronte né retro, può andare in entrambe le direzioni, non esiste retromarcia. La Casa ha progettato funzionalità di sicurezza avanzate per proteggere tutti gli occupanti. Il sistema di illuminazione è in grado di comunicare agli altri utenti della strada cosa fa Zoox, il robotaxi può anche inviare segnali sonori per identificarsi.

Una batteria da 133 kWh fornisce ai veicoli Zoox la capacità necessaria per guidare fino a 16 ore, la velocità massima è di 120 km/h. “Sicurezza e innovazione vanno di pari passo. Il passaggio ai veicoli a guida autonoma è un’opportunità irripetibile per rendere le nostre strade più sicure. Ogni anno 40.000 persone muoiono sulle strade degli Stati Uniti. Non basta essere al sicuro come in auto, dobbiamo essere molto, molto più sicuri. Ecco perché abbiamo costruito Zoox da zero, invece di adattare un’auto. Così potremmo mettere la sicurezza al centro di ogni singola decisione di progettazione”, queste le parole di Mark Rosekind, Chief Safety Innovation Officer di Zoox.

Zoox rappresenta il passaggio fondamentale dalla sicurezza reattiva a quella proattiva, la tecnologia viene usata per prevenire ogni incidente. Il nuovo robotaxi protegge i passeggeri con caratteristiche di sicurezza innovative, come un airbag che sostiene la testa, il collo e il torace in un modo completamente nuovo. Zoox agirà come sussidiaria indipendente di Amazon (che mostra sempre la sua grande attenzione verso i trasporti a zero emissioni) e oggi sta effettuando i test del veicolo in America.