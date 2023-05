Alluvione in Emilia Romagna, salta il GP di Imola

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: ANSA Emergenza alluvione in Emilia Romagna: annullato il GP di Imola

Annullato a causa dell’emergenza maltempo il GP di Formula 1 dell’Emilia Romagna, che avrebbe dovuto vedere impegnati i piloti in gara sul circuito di Imola. Purtroppo la regione è colpita ormai da giorni dal maltempo, che sta mettendo in ginocchio famiglie e attività, oltre a causare danni, incidenti, feriti e purtroppo anche morti.

Al momento non c’è alcuna certezza sulla data in cui potrà essere recuperata la tappa del Mondiale, di primo acchito si è pensato al week end del 4-6 agosto, con lo slittamento dello stop in calendario come previsto dalla FIA, visto che l’ultimissimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 sarebbe il 30 luglio in Belgio, presso il Circuit National de Francorchamps, e dopo la pausa le gare dovrebbero riprendere il 27 agosto in Olanda, sulla pista di Zandvoort.

Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’ACI, in realtà non sembrano darci speranza sul recupero gara a Imola, infatti dichiara: “Al 99% si recupererà nel 2026 dopo la proroga del contratto”. Rimandato a data da destinarsi quindi, ma addirittura fra tre anni. Questo è dovuto anche al fatto che il calendario delle gare sul circuito di Imola prevede un’organizzazione di eventi tale da rendere difficile, se non praticamente impossibile, fare programmazioni alternative in così poco tempo.

La situazione in Emilia Romagna è drammatica, la regione sta vivendo ore drammatiche.

Il GP di Imola

Niente GP di Formula 1 sul circuito di Imola, all’Enzo e Dino Ferrari, il prossimo week end. La Scuderia Ferrari aveva intenzione di riscattarsi, e giocare “in casa” poteva essere l’occasione giusta. La pista dell’Emilia Romagna infatti ha possiede caratteristiche che potrebbero rivelarsi ottimali per la monoposto SF-23.

Il circuito di Imola

Il circuito in cui avremmo dovuto assistere alle corse delle monoposto di Formula 1 il prossimo week end è quello di Imola, dedicato a Enzo e Dino Ferrari, che ha visto la sua prima gara nel Mondiale di Formula 1 del 1980, sostituendo Monza come GP d’Italia.

L’anno dopo l’evento si spostò ancora a Monza, e così – per non perdere la pista di Imola – venne istituito il Gran Premio di San Marino.

Anche il circuito di Imola, come tante altre piste nel nostro Paese, vanta curve iconiche, con nomi ormai noti a livello internazionale e globale. Per fare qualche esempio ricordiamo Tamburello, Villeneuve, Tosa, Piratella, Acque Minerali, Variante Alta e Rivazza.

La pista di Imola è rimasta praticamente invariata fino al 1994. Dopo i terribili episodi di Ratzenberger e Senna però le curve Villeneuve e Tamburello sono state trasformate. Come accade già da due anni, anche il prossimo week end i piloti non correranno la variante bassa, per avere un rettilineo abbastanza lungo tra Rivazza e Tamburello, utile ai piloti per azzardare dei sorpassi.

Il record di giro oggi è detenuto da Valtteri Bottas, risale al 2020 con la Mercedes, ed è di 1:13.609. Sempre nel 2020 è stato raggiunti anche il record in gara, stavolta da Lewis Hamilton, con un tempo sul giro di 1:15.484.

L’intero fine settimana di prove, qualifiche e gare di Formula 1 a Imola è quindi stato rimandato. La data non è ancora chiara, nelle prossime ore avremo sicuramente informazioni a riguardo. La speranza è che il maltempo cessi in Emilia Romagna e la situazione torni alla normalità.