Allarme inquinamento: nuovi bonus auto a Milano

Fonte: iStock Nuovi bonus auto Milano: come funzionano.

A Milano, per far fronte ai problemi di smog cittadino, il Comune ha dato il via ai nuovi bonus per l’acquisto di auto che corrispondono a determinati requisiti di impatto ambientale

Sul sito ufficiale del Comune di Milano è stato pubblicato il modulo che consente ai cittadini di poter chiedere i contributi erogati: questi servono all’acquisto di vetture elettriche, ibride oppure a benzina da parte di chi rottama mezzi inquinanti.

I finanziamenti che consentono di comprare auto in grado di attenersi ai requisiti ambientali sono pari a 3 milioni di euro. La pubblicazione ufficiale del bando non è casuale: avviene in vista dell’introduzione dei nuovi divieti di circolazione a Milano, prevista a partire dal primo ottobre 2022. I divieti riguardano la circolazione delle automobili benzina euro 2 e diesel fino a euro 5 in Area C, quella del centro del capoluogo della Lombardia, e nella più vasta Area B della città.

Bonus auto a Milano: come funzionano

La notizia che riguardava l’arrivo di nuovi incentivi auto a Milano era nell’aria da tempo e adesso è diventata ufficiale. Come si legge nel bando pubblicato sul sito web del Comune, possono richiedere i contributi tutti i residenti della metropoli lombarda. I finanziamenti riguardano automobili dal costo non superiore ai 45 mila euro, acquistate fra il primo gennaio e il 31 dicembre 2022.

Un bando simile era stato pubblicato anche nel 2021: rispetto all’anno precedente, l’amministrazione comunale si pone come obiettivo quello di favorire i redditi più bassi. Il contributo, infatti, è maggiorato del 30% per redditi che arrivano fino a 12mila euro di Isee, del 25% fino a 15mila euro e del 20% fino a 20mila euro annui di reddito Isee.

In pratica, dunque, per l’acquisto di un’auto elettrica che appartiene alla categoria M1 con emissioni di CO2 da zero a 20 g/km, il Comune di Milano mette a disposizione un contributo a fondo perduto di 9.600 euro per chi ha un reddito Isee superiore a 20mila euro. Il contributo sale a 12.480 di fronte a richiedenti con un reddito Isee al di sotto dei 12mila euro.

Per l’acquisto di auto ibride plug-in con emissioni di CO2 che vanno dai 21 ai 69 g/km, il contributo da parte del Comune di Milano va dai 6.240 euro ai 4.800 euro a seconda del reddito Isee. Il bonus, invece, è compreso tra i 4.680 euro e i 3.600 euro, infine, per le auto ibride con emissioni di CO2 fino a 135 g/km.

Nuovi divieti di circolazione: il bando del Comune di Milano

A Palazzo Marino, in vista dei nuovi divieti alla circolazione, hanno tenuto conto anche del problema legato ai tempi lunghi di consegna delle auto nuove: a tal proposito, chi ha deciso di sostituire la propria vettura inquinante con un mezzo a basso impatto ambientale, potrà continuare a circolare in Area B e Area C fino alla consegna del nuovo veicolo, entro e non oltre il 30 settembre del 2023. Per farlo bisogna compilare la richiesta di deroga presente sul sito web.

Milano si dimostra ancora una volta una città che pone grande attenzione nei confronti dei problemi ambientali causati dallo smog. Non a caso, nel mese di agosto, è stata raddoppiata la flotta di scooter elettrici del servizio offerto da Zig Zag Sharing per le strade del Capoluogo lombardo.