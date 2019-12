Alfa Romeo, ancora premi: è la volta di Stelvio Quadrifoglio

editato in: da

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio è stata nominata come migliore auto sportiva dell’anno dai lettori della rivista tedesca Auto Bild Sportscar per la categoria dei suv di importazione. Il modello a cui facciamo riferimento è la versione sportiva da 510 cavalli, il top di gamma della Stelvio.

Al concorso hanno partecipato ben 110 modelli di vetture suddivisi in dieci categorie differenti, i lettori che hanno decretato il vincitore del concorso si sono espressi come di seguito: “Il suv Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio è, in realtà, un’auto sportiva a tutti gli effetti”. Nel numero 01/20 del 13 dicembre 2019, si legge della premiazione di Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio da 375 kW (510 CV), eletta “Sportscar of the Year 2019”. Il modello espressione del top di gamma del brand del Biscione si è classificato al primo posto nella categoria “suv di importazione”.

Il Brand Marketing Manager Alfa Romeo e Jeep Cristina Mauri ha dichiarato: “L’ingresso dell’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio nell’esclusiva cerchia delle ‘Auto sportive dell’Anno’ dimostra in maniera inequivocabile l’alta considerazione di cui gode il nostro suv tra gli appassionati di auto sportive. Dopo tutto, l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio non è solo una delle vetture più potenti del segmento, ma è anche una vera sportiva grazie alla sua dinamica di guida e alla sua agilità”.

Il grande suv del Biscione ha un motore a benzina V6 biturbo da 2.9 litri, la cui straordinaria potenza è trasmessa alla strada in maniera efficiente e sicura dalla trazione integrale AlfaTM Q4. L’auto scatta in maniera eccezionale da 0 a 100 km/h in soli 3.8 secondi e raggiunge 283 km/h di velocità massima. La dotazione di serie dell’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio include anche il differenziale autobloccante con distribuzione attiva della coppia sull’asse posteriore, l’AlfaTM Chassis Domain Control, un’unica “intelligenza” centrale della vettura realizzata da Alfa Romeo, per gestire in tempo reale ed in modo armonico tutti i dispositivi elettronici che intervengono sul comportamento stradale.

Si tratta di quello che la Casa di Arese chiama “secondo cervello” dell’automobile, perché il primo è e sarà sempre quello del driver, asset fondamentale e centrale in ogni progetto firmato Alfa Romeo. La potente e sportiva versione di Stelvio Quadrifoglio è stata eletta come migliore suv sportivo dell’anno, scelta tra moltissimi modelli, in tutto nelle varie categorie ce n’erano iscritti 110.