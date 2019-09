Alfa Romeo, settembre è il mese delle novità per gli appassionati

editato in: da

Operazione Rosso Alfa Days, il progetto vuole coinvolgere tutti gli automobilisti con proposte uniche.

A settembre viene estesa l’iniziativa di successo Noleggio Chiaro, per dare la possibilità a tutti gli interessati di guidare Alfa Romeo Stelvio o Giulia pagando 299 euro al mese e aggiungendo anche altre opzioni. Così gli alfisti possono decidere di optare per un leasing con il valore di riscatto prestabilito, per un noleggio con i servizi inclusi (come furto e incendio, assicurazione, assistenza stradale, riparazione danni, manutenzione) o ancora per il finanziamento rateale.

Una nuova possibilità anche per l’iconica Alfa Romeo Giulietta, con una proposta che la Casa del Biscione ha chiamato Alfa Free 50/50, che dà la possibilità a tutti gli appassionati di avere la compatta sportiva con 9.900 euro, zero rate e zero interessi per due anni, al termine dei quali il cliente decide se tenerla o restituirla oppure ancora cambiarla. Questo mese sono organizzati altri eventi insieme al progetto Rosso Alfa Days. Innanzitutto lo scorso week end si è svolta la terza edizione della Stelvio Cup, il raduno che porta dall’autodromo di Modena al circuito di Monza per assistere al Gran Premio d’Italia.

Il 21 e 22 settembre invece ci sarà il Quadrifoglio Day, con una nuova possibilità per tutti gli appassionati alfisti di vivere un’esperienza esclusiva con la gamma Quadrifoglio presso il Circuito di Balocco. Tutti i partecipanti potranno effettuare un test drive sulle auto Quadrifoglio, hot lap su pista con driver professionisti e potranno anche vedere dal vivo la monoposto di Formula 1. Altro evento alla fine del mese, il 28 e 29 settembre riprende invece il tour Strade Stellate con La Cucina Italiana. Tutti gli ospiti avranno a disposizione le Alfa Romeo Giulia e Stelvio anche Quadrifoglio.

Nei week end 14 – 15, 21 – 22, 28 – 29 settembre sono il programma infine le aperture straordinarie delle concessionarie Alfa Romeo. Al Quartier Generale di sottolinea che i Rosso Alfa Days sono stati pensati per “veicolare i valori del brand declinati a seconda del DNA proprio delle auto della gamma ovvero carattere, energia e stile per Giulietta e invece intensità, bellezza e audacia per la Giulia”. Il mese di settembre gioca quindi sulla passione per Alfa Romeo e vuole dare la possibilità agli appassionati di possedere una vettura unica.