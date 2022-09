Alfa Romeo e Polizia, il sodalizio continua: le nuove volanti

Fonte: Ufficio stampa Stellantis La Polizia di Stato riceve nuove Alfa Romeo, presto al suo servizio.

Dura da più di 70 anni il sodalizio fra la Polizia di Stato e Alfa Romeo, che anche stavolta rinnova una collaborazione ormai radicata nella storia di entrambi. Ed è ancora una volta la Giulia in livrea bianca e azzurra a “prestare servizio” per garantire il controllo del territorio nelle varie province italiane. Le nuove volanti previste? Saranno ben 450, e arriveranno entro la fine del 2022.

Alfa Romeo e Polizia di Stato, una storia lunga oltre 70 anni

Correva l’anno 1952, e in dotazione della Polizia dello Stato c’era già una berlina del Biscione, la celebre Alfa Romeo 1900, che di fatto è stata la prima Pantera a garantire potenza e affidabilità con il suo motore da ben 100 cavalli di potenza. A lei seguì poi la Giulietta T.I. nel 1955, auto che passò il testimone in seguito alla Giulia, nella versione con motore da 1600 cc da 92 cavalli. La livrea non rievoca affatto la bianco azzurra delle volanti di oggi, ma gli appassionati la ricorderanno senza dubbio con quel grigio verde che divenne simbolo di una vera e propria icona italiana, anche per merito dei tanti film polizieschi ambientati in quegli anni.

Negli anni sessanta le Alfa Romeo della Polizia di Stato vennero già affiancate da modelli coupé, come ad esempio la 2600 Sprint carrozzata dalla Bertone, e da furgoni come il Romeo 2 (quello conosciuto anche con i nomi Autotutto e T10, per intenderci). Arrivando invece agli anni più recenti, l’Alfetta, la Nuova Giulietta, l’Alfasud e la 33 rappresentano la storia contemporanea delle Pantere della Polizia targate Alfa Romeo ed entrate nell’immaginario collettivo di noi tutti. A quest’ultima, che introdusse fra l’altro la tipica colorazione bianca e azzurra, seguirono e si alternarono auto come l’Alfa Romeo 90, la 75, la 155, la 156 e la 159, sia in versione berlina che station wagon. Una lunga lista di Pantere che ha lasciato oggi come oggi il testimone a due auto come Giulietta e Giulia, l’unica ancora presente nel listino di Alfa Romeo.

In arrivo le nuove Alfa Romeo Giulia della Polizia di Stato

“La fornitura di Giulia rientra nella tradizione delle berline sportive Alfa Romeo al servizio delle Forze dell’Ordine. Dagli anni Cinquanta le vetture più veloci e sicure su pista e su strada si dimostrano perfette per servire lo Stato e i cittadini. Nella storia, tutti i nostri modelli più significativi sono stati “arruolati” e per ogni Alfista questa è una responsabilità e un motivo di grande orgoglio”. Con queste parole il Country Manager di Alfa Romeo in Italia Raffaele Russo ha salutato l’arrivo delle nuove volanti della Polizia di Stato.

Come anticipato, saranno ben 450 le Alfa Romeo Giulia che entro la fine del 2022 arricchiranno il parco auto delle questure di tutta Italia, per gli Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (UPGSP). Le versioni prescelte? A garanzia di ottime prestazioni (certo non ai livelli delle Lamborghini, utili per altri contesti) sono dotate del 2.0 cc turbo dalla potenza di 200 cavalli, gestito dal cambio automatico a 8 rapporti, chiaramente a trazione posteriore.