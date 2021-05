Alberghi con ricarica per auto, c’è un sito che vi dice quali sono

editato in: da

L’ansia da ricarica e il rischio di trovarsi con la batteria dell’auto elettrica scarica nel bel mezzo del nulla sono due delle principali ragioni (insieme ai prezzi delle vetture a zero emissioni) che bloccano ancora l’espansione del settore dei veicoli elettrici in Italia.

Oggi però possiamo finalmente parlare di una nuova soluzione che nasce dalla mente di un giovane ingegnere informatico italiano, per combattere queste ‘paure’. Si tratta di un’inedita piattaforma online, chiamata EViaggio.

Nicola Carlon, il fondatore, racconta: “Viaggiando molto e possedendo un’auto elettrica, mi sono trovato spesso a dover scegliere un albergo con ricarica per essere più tranquillo negli spostamenti e non stressare la batteria con costose ricariche veloci. Per scegliere gli hotel e ristoranti mi affido sempre ai siti più conosciuti, piattaforme in cui comunque non è chiara la questione ricarica. In particolare ho notato che molti hotel che dichiarano un servizio di ricarica per veicoli elettrici in realtà intendono biciclette e monopattini (oggi sempre più amati)”.

Purtroppo si verificano anche situazioni in cui “l’hotel che aveva indicato come sua la colonnina situata in un parcheggio pubblico adiacente, senza saper dire di che connettori era dotata”. Questi limiti (e molti altri in Italia) sottolineano sempre più quanto manchi uno strumento in grado di indicare hotel e ristoranti verificati dagli utenti e utili per la ricarica delle auto elettriche.

Carlon ha così spiegato: “Tra le tante app di ricerca delle colonnine mancava qualcosa di dedicato esclusivamente ai destination charger, dove anche il gestore potesse rivendicare la sua struttura, aggiornare le informazioni e rispondere alle recensioni. Così è nato EViaggio, una piattaforma che permette di aggiungere destinazioni e compilare una serie di campi utili per chi viaggia in elettrico come il tipo di connettore, la potenza erogata, la gratuità o meno del servizio e la compatibilità con le auto delle varie marche”.

Sulla piattaforma EViaggio è possibile anche inserire i link di altri portali per hotel e ristoranti, in modo che l’utente possa leggere le recensioni degli utenti relative a quel posto in particolare (anche quelli non in possesso di auto elettriche, che ancora oggi sono senza dubbio di più). Su EViaggio i gestori delle strutture ricettive o dei ristoranti possono acquisire la loro pagina sul sito, aggiornare le informazioni e rispondere alle recensioni.

Nicola Carlon ci tiene a sottolineare che il servizio offerto è gratuito per tutti, utenti e gestori. Questo perché il fondatore stesso lo ha creato con un unico obiettivo: non il guadagno, ma un aiuto e la creazione di una community vera e propria.