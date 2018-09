Accise sulle benzina verso il taglio: oggi ne paghiamo 17, quali sono

editato in: da

Buone notizie per gli automobilisti italiani che vedono sempre di più crescere il prezzo della benzina rispetto ad altri paesi europei. Massimo Bitonci, sottosegretario all’Economia, nel corso di un’intervista rilasciata al Messaggero, ha dichiarato che molto presto il governo darà una sforbiciata alle accise sulla benzina.

In questi giorni dovrebbe essere presentata una proposta che dovrebbe rappresentare il primo passo verso il taglio completo. ”Ci sarà come detto un primo sfoltimento delle accise sulla benzina, cancelleremo quelle più datate nel tempo”. Un primo passo quindi, rispetto a quanto scritto nel contratto di governo, dove si parla di cancellare tutte quelle voci “anacronistiche” che risalgono addirittura alla guerra di Etiopia e che valgono, secondo i calcoli dei consumatori, fino a 20 centesimi al litro.

Le accise pesano per più di un terzo sul costo della benzina e sono composte in buona parte da imposte di scopo, introdotte dai vari governi per raggiungere specifici obiettivi.

Ecco cosa paghiamo ogni volta che acquistiamo un litro di benzina. L’elenco completo delle 17 accise sui carburanti, a cui va aggiunta l’Iva al 22%.