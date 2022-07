Accise benzina: arriva la decisione del Governo

Per far fronte al caro benzina il Governo, nei mesi scorsi, ha deciso di provvedere al taglio delle accise , decisione prorogata più volte, per aiutare gli italiani a pagare meno di due euro al litro per il carburante, che aveva raggiunto prezzi mai visti prima. Al momento eravamo tutti in attesa di una nuova proroga , ed è arrivata. Ci aspettavamo qualcosa di più consistente, come già nei giorni scorsi era stato ipotizzato, ma purtroppo non sarà così.

Il costo della benzina alle stelle ha creato una situazione di malcontento generale in tutti i consumatori italiani. Le famiglie del Bel Paese si sono ritrovate a sostenere, dall’inizio del 2022, una serie di aumenti diventati quasi proibitivi: primo su tutti quelli riguardante i prezzi del carburante, ma non solo, anche il caro bollette e i costi dei generi alimentari. Un argomento che abbiamo affrontato più volte.

La decisione presa dai Ministri sul taglio delle accise

I Ministri dell’Economia, Daniele Franco, e della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno infatti firmato proprio ieri pomeriggio, poche ore fa, un decreto che proroga il taglio delle accise – è vero, era quello che ci aspettavamo – ma solo fino al prossimo 21 agosto. Oltre quella data non si sa se l’Esecutivo sarà in grado di portare avanti questa importante misura che riduce di 30 centesimi al litro il prezzo di benzina e diesel, tagliando il peso delle accise, tasse che gravano parecchio sui costi del carburante in Italia – come in diverse occasioni abbiamo avuto modo di vedere.

Considerando che la precedente proroga era attiva fino al 2 agosto, quella attuale decisa proprio ieri ha una durata addirittura inferiore al mese: soltanto 19 giorni. La riduzione fiscale verrà applicata ancora una volta al diesel, alla benzina, al GPL e al metano per autotrazione. È molto probabile che la situazione politica attuale precaria sia la causa di questa decisione per alcuni versi “deludente”, ed è per questo che l’Esecutivo ha deciso di rimandare ulteriori estensioni della validità del taglio delle accise a tempi in cui la situazione sarà più chiara.

Con la decisione presa ieri dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e dal Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, di firmare il Decreto Interministeriale di cui abbiamo parlato sinora quindi le misure che ancora oggi riducono il prezzo finale dei carburanti sono state prorogate fino al prossimo 21 agosto. Ed è così che i prezzi del carburante in Italia saranno tagliati di 30 centesimi al litro fino a quella data.

La precedente proroga

Avevamo assistito a una simile mossa nemmeno un mese fa, infatti lo scorso 24 giugno 2022 era stato firmato un Decreto Interministeriale che parlava della riduzione delle accise per il periodo compreso tra il 9 luglio e il 2 agosto 2022. Si parlava in particolare della diminuzione delle aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui GPL impiegati come carburanti, oltre all’esenzione dall’accisa e alla riduzione al 5% dell’aliquota IVA per il gas naturale usato per autotrazione. Intanto gli italiani cercano anche dei trucchi per risparmiare autonomamente sui costi della benzina.

Le parole del comunicato stampa

Nel comunicato stampa dell’Esecutivo si legge quanto segue: “I ministri Franco e Cingolani firmano il Decreto carburanti. Sconto di 30 centesimi esteso fino al 21 agosto. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto Interministeriale che proroga fino al 21 agosto le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, GPL e metano per autotrazione”, il decreto è stato firmato a Roma il 19 luglio 2022, pubblicato alle 15.15.