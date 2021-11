Abolizione superbollo auto: è arrivata la decisione

Del superbollo abbiamo parlato parecchie volte, è uno dei tributi a carico di alcuni automobilisti italiani tra i più odiati in assoluto. E in effetti, negli anni, abbiamo assistito a ormai infinite proposte di eliminazione del tanto detestato superbollo, senza però mai arrivare ad una decisione definitiva.

È di pochi giorni fa però la notizia di abolizione del superbollo, sembrava quasi fatta, e invece la speranza è durata proprio poche ore. Abbiamo assistito all’ennesimo emendamento abrogativo, l’ultimo di un'infinita serie, che stavolta è stata presentato da alcuni Senatori di Fratelli d’Italia. Eppure le Commissioni Finanze e Lavoro del Senato, una volta esaminato quello che viene definito Decreto Fiscale, hanno deciso di respingerlo, l’eliminazione del superbollo ‘non s’ha da fare’.

Nonostante qualche mese fa proprio le commissioni Finanze dei due rami del Parlamento abbiano inserito quello che tecnicamente chiamiamo addizionale erariale nell’elenco dei microprelievi (in particolare si tratta delle tasse e delle imposte che aggiungono somme di denaro non così importanti e significative all’interno delle casse dello Stato), arriva il no definitivo, nuovamente, sull’eliminazione del superbollo. Pare assurdo, ma è così. Fa parte di quelle tasse che, nell’ottica della semplificazione fiscale, potrebbero essere abolite, ma al momento ancora nulla da fare.

Il gettito del superbollo supera di poco i 100 milioni di euro, per questo motivo potrebbe essere eliminato una volta per tutte. Parlando di numeri, l’ultimo dato che abbiamo a disposizione è quello risalente al 2019, anno in cui l’addizionale erariale ha portato nelle casse dello Stato 127,5 milioni di euro e 17,7 milioni derivanti da atti di accertamento, sanzioni e interessi. Facendo un paragone con il 2018, il gettito è aumentato dell’8,7% e in tutto, negli anni tra il 2012 e il 2019, lo Stato ha incassato quasi 903 milioni di euro (si parla quindi di una media di 113 milioni all’anno, nemmeno).

Ma che cos’è questo tanto odiato superbollo? Si tratta nello specifico di un tributo aggiuntivo rispetto alla tassa automobilistica standard, il bollo (pagato per il possesso di ogni veicolo). Il superbollo è stato introdotto nel 2011 dal Governo Berlusconi rivolto a tutte le vetture con una potenza superiore a 225 kW (306 CV). È stato poi riformato dal Governo Monti nel 2012, la soglia d’ingresso è passata a 185 kW (252 CV) ed è pure raddoppiato l’importo da pagare (come si calcola) da 10 a 20 euro per ogni kW sopra la soglia; è stato introdotto però anche un meccanismo a scalare. La somma da pagare praticamente diminuisce all’aumentare dell’età del veicolo: 12 euro/kW dopo 5 anni, 6 euro/kW dopo 10 e 3 euro/kW dopo 15. Il superbollo si azzera dopo 20 anni.