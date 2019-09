A Milano il nuovo Salone dell’auto: una rivoluzione senza precedenti

editato in: da

È stato presentato a Milano, presso l’Auditorium HQ Pirelli, Milano Monza Open-Air Motor Show, l’attesa manifestazione automobilistica che si svolgerà dal 18 al 21 giugno 2020, con apertura prolungata fino alle 24, e per la quale sono attesi 40 brand automobilistici e 500 mila visitatori.

IL CONCEPT RIVOLUZIONARIO DEL NUOVO MOTOR SHOW ITALIANO

Il cuore pulsante sarà l’Autodromo di Monza, dove le case automobilistiche esporranno le novità e la gamma completa di prodotto e dove gli appassionati non avranno che l’imbarazzo della scelta tra sfilate di Formula 1 e regine del motorsport, test drive di ogni motorizzazione, esposizioni di auto classiche, moto, yacht, natanti e velivoli sia storici che contemporanei, oltre ai paddock colorati da modelli di supercar, hypercar e prototipi. Il pubblico potrà visitare tutte le aree della manifestazione fino alle 24, dal 18 al 21 giugno, con un orario prolungato che caratterizza la modernità e lo spirito innovativo di questo nuovo motor show.

Ciò che renderà Milano Monza Open-Air Motor Show irripetibile sarà la sua anima dinamica, una vera e propria rivoluzione nel concetto di Motor Show, il capovolgimento di un modello di presentazione delle proprie novità da parte delle case automobilistiche il cui apice sarà la Milano President Parade, la preview in movimento dell’esposizione di Monza che sarà la fusione tra lo spirito innovativo dell’evento e l’anima fashion e glamour della città.

Milano sarà palcoscenico di una parata esclusiva che si svolgerà mercoledì 17 giugno 2020 e che vedrà anteprime mondiali e italiane sfilare tra il pubblico, guidate dai massimi esponenti delle case automobilistiche che ne saranno piloti, in un percorso suggestivo dal Castello Sforzesco a piazza Duomo. Davanti al simbolo di Milano le première resteranno in esposizione per appassionati e turisti fino a tarda serata, quando ripartiranno e prenderanno la strada diretta all’Autodromo.

Proprio all’Autodromo, il giorno dopo, si terrà la Monza President Parade, quella sulla pista di Formula 1 che rappresenterà l’inaugurazione della prima edizione di Milano Monza Open-Air Motor Show, giovedì 18 giugno 2020. Ai nastri di partenza i rappresentanti delle case con le auto giudicate più rappresentative di ciascun brand: alle novità della sfilata milanese si aggiungeranno modelli del motorsport e del mondo heritage.

L’AUTODROMO DI MONZA, IL CUORE DELLA MANIFESTAZIONE

Il Monza Eni Circuit dal 18 al 21 giugno 2020 si trasformerà e sarà pronto ad accogliere gli appassionati di motori, i quali possono già acquistare il biglietto d’ingresso su TicketOne e sul sito milanomonza.com (€ 20 biglietto standard, € 15 ridotto, € 15 ingresso serale dopo le 19, € 10 ridotto ingresso serale).

L’Autodromo si accenderà di tutti i colori della passione: le novità di prodotto, la gamma completa e le anteprime delle case automobilistiche saranno in mostra su stand modulari nell’Area Roccolo, uno spazio verde all’aperto, di una superficie di oltre 60 mila metri quadri.

Ogni brand metterà in mostra il meglio della propria produzione, vetture di tutti i segmenti che saranno anche a disposizione per il pubblico: i test drive, di tutte le motorizzazioni incluse quelle elettriche, partiranno dalla zona paddock e si svilupperanno su percorsi city, cross country, sulla pista di Formula 1 e sulla vecchia parabolica. Per gli amanti dei fuoristrada ci sarà un’intera area dedicata alla prova su strada di 4×4 di tutte le marche, l’Experience Off-Road.

Il paddock accanto ai box sarà dedicato all’adrenalina rappresentata dalle supercar, dalle hypercar e dai modelli che sono diventati grandi nel motorsport e che verranno esposte nei Supercar Paddock e Motorsport Paddock dalle case automobilistiche e dai collezionisti dal 18 al 21 giugno. I box utilizzati dai team di Formula 1 saranno sede di approfondimenti dei brand sulle diverse anime degli sport automobilistici. Completeranno l’allestimento del nuovo Motor Show aree dedicate all’intrattenimento del pubblico e allo street food.

Grandi protagonisti di Milano Monza Open-Air Motor Show saranno i collezionisti privati e i proprietari di supercar per i quali sono in programma sfilate, raduni e giri in pista, sia parabolica che sul circuito di Formula 1, fedeli portabandiera all’anima dinamica della manifestazione. All’interno del calendario eventi del Milano Monza Open-Air Motor Show è confermato il Gran Premio Parco Valentino, il tour per 200 equipaggi selezionati tra supercar e prototipi, che si svolgerà domenica 21 giugno 2020 con arrivo nella pista di Formula 1.

”Con Milano Monza Open-Air Motor Show il sistema automobilistico e il territorio italiani si giocano una grande partita, perché stiamo proponendo una manifestazione con un format creato per riavvicinare il pubblico all’automobile in tutte le sue motorizzazioni e per permettere alle case automobilistiche di esporre il meglio della propria produzione, in una situazione diametralmente opposta rispetto quella dei saloni internazionali evidentemente in sofferenza, in una location, quella dell’Autodromo, che è spettacolare e ci consente di sfruttare tutte le sue aree, dedicandole alle diverse anime del nostro motor show”, Andrea Levy, Presidente e ideatore del Milano Monza Open-Air Motor Show.