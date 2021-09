A 11 anni guida una Ferrari: il video di denuncia sui social

editato in: da

Social scatenati contro i genitori di un bambino che è stato ripreso in un video mentre era alla guida di una Ferrari.

Il fatto è accaduto a Casandrino, in provincia di Napoli, dove un uomo ha registrato col suo smartphone alcune immagini e le ha inviate, per denunciare l’episodio, al consigliere regionale dei Verdi, Francesco Borrelli.

Nel video si vede il bambino di 11 anni, con il volto oscurato, alla guida della Ferrari prima in quello che sembra essere un viale privato, poi in strada mentre accosta la fuoriserie sul bordo della carreggiata.

”Certa gente solo perché ha i soldi e i macchinoni si sente padrona del mondo e pensa di poter fare tutto ciò che gli pare educando i propri figli in modo sbagliato’‘, scrive sui social Borrelli, riportando le parole di chi gli ha inviato il video denuncia.

E poi commenta sul suo profilo Facebook commenta: ”Minorenni al volante per il divertimento dei genitori e per rimarcare il non rispetto di leggi e regole vantandosene sui social. Bisogna stroncare questa idea malsana di alcune famiglie di far guidare le auto (Ferrari o non) a minorenni o addirittura bambini”.