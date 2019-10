70 anni di Abarth, a Torino una via dedicata al fondatore del brand

editato in: da

Abarth è un marchio nato nel 1949 e quindi da 70 anni il fondatore del brand e la città di Torino hanno un forte legame. È stata inaugurata una via dedicata proprio all’ideatore del marchio dello Scorpione, alla cerimonia hanno partecipato personalità importanti.

Tra queste c’erano Francesco Sicari, presidente del Consiglio Comunale, Sergio Rolando, assessore al Bilancio, Programmazione e Toponomastica, Luisa Bernardini, presidente Circoscrizione 2, Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat and Abarth brand e Roberto Giolito, Head of FCA Heritage, che insieme hanno svelato la targa cittadina che dà il nome al tratto di strada compreso tra corso Orbassano e via Plava, dove attualmente sorgono il quartier generale della Casa dello Scorpione e l’Heritage HUB, che custodisce alcune tra le più importanti vetture prodotte dall’Abarth nella sua storia.

Le parole di Luca Napolitano sono state le seguenti: “Abarth quest’anno festeggia il 70° anniversario e l’intitolazione di una strada di Torino al suo fondatore Carlo Abarth è sicuramente il miglior modo per chiudere un anno di record e di festeggiamenti. Voglio ringraziare la Città di Torino per questo riconoscimento a colui che ha rivoluzionato il mondo dell’automobile sportiva attraverso intuizioni geniali ed elaborazioni uniche. Anche la nostra community, che attualmente conta oltre 110.000 fan e più di 70 club in Europa, ha voluto partecipare a questo momento storico e così testimoniare l’enorme affetto per il brand, per la sua storia e per il suo fondatore. Tutto ciò mi rende estremamente orgoglioso”.

Roberto Giolito ha poi continuano dicendo: “L’onore tributato dal Comune di Torino a Carlo Abarth oggi è particolarmente significativo, proprio perché è a Torino che l’austriaco Abarth ha realizzato il suo sogno, immerso in una comunità e prolifica e ricca di esperienze nel saper fare automobili. La scelta stessa del sedime stradale intitolato al fondatore della Casa dello Scorpione non è casuale, ed anzi testimonia che i valori e gli ideali del grande patrimonio automobilistico torinese continuano ad animare l’attività della nostra azienda. Ne è prova la presenza, proprio a pochi metri dalla nuova Via Abarth, dell’Heritage HUB, dell’headquarter di Abarth & C e del Design Center EMEA di FCA”.

Carlo Abarth ha iniziato proprio a Torino nel 1949 la sua carriera alla Cisitalia e sempre qui, in via Trecate, con il pilota Guido Scagliarini ha aperto la prima sede della sua azienda: la Abarth & C. Da allora la storia dello Scorpione si è arricchita continuamente di record sportivi e industriali, kit di elaborazione rivoluzionari e corse leggendarie. In quel periodo è nato anche il rapporto indissolubile con Fiat, lo storico marchio automobilistico torinese nato 120 anni fa.

Sempre a Torino, il 4 luglio del 1957, viene presentata la mitica Fiat 500. Carlo Abarth se ne innamora e decide di apportarvi le sue elaborazioni per renderla estremamente performante. Nascono così le prime Fiat-Abarth 595 che cominciano a vincere su tutti i circuiti. Gli anni Sessanta quindi sono un periodo d’oro per lo Scorpione che, per far fronte alla crescente richiesta, decide di spostare la produzione in corso Marche, in un nuovo stabilimento, sempre a Torino. Oggi sono passati 40 anni esatti dalla scomparsa di Carlo Abarth e il capoluogo piemontese ha dedicato al genio dello Scorpione una via.