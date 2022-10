Da 0 a 100 in meno di 1,5 secondi: è record del mondo

Fonte: uni-stuttgart.de Record di velocità per il veicolo elettrico del GreenTeam

Record mondiale: l’auto elettrica che scatta da 0 a 100 km/h in soli 1.461 secondi; è il nuovo miglior tempo per il veicolo elettrico che accelera più velocemente al mondo. Il record è stato battuto da 20 studenti dell’Università di Stoccarda con il loro veicolo da corsa elettrico che si sono costruiti autonomamente, su un circuito presso la sede Bosch di Renningen nel distretto di Böblingen nel Baden-Württemberg.

Grande sollievo per gli studenti, che erano stati costretti ad annullare il primo tentativo, previsto per i primi di settembre 2022, a causa di problemi tecnici. Il 6 ottobre 2022 il Guinness World Records ha confermato il nuovo primato sullo scatto di accelerazione da 0 a 100 km/h.

Il professor Wolfram Ressel, rettore dell’Università di Stoccarda, si congratula con gli studenti per il loro successo: “L’Università di Stoccarda è orgogliosa che il GreenTeam sia riuscito a stabilire un nuovo record per l’accelerazione dei veicoli elettrici. Sono davvero entusiasta di ciò che i nostri studenti hanno realizzato. Studiare all’università non significa solo acquisire conoscenze teoriche, ma anche essere in grado di applicarle nella pratica. L’impegno del GreenTeam è un ottimo esempio di come il trasferimento di conoscenze può avere successo”.

“Siamo lieti di aver battuto il record mondiale e di averlo riportato in Germania!“, afferma Pavel Povolni, primo presidente del Förderverein GreenTeam Uni Stuttgart eV. La possibilità di battere il record quest’anno stava diventando sempre più difficoltosa, a causa del meteo, le temperature erano già quasi troppo fresche per l’auto da corsa. “Abbiamo sfruttato al meglio la situazione, nonostante il tempo. Possiamo esserne orgogliosi”, afferma Marius Goletz, responsabile del controllo dell’adeguamento. Il pilota dell’auto da corsa elettrica, Diogo Silva, riassume: “È stata estenuante, ma un’esperienza unica e ne è valsa decisamente la pena”.

La preparazione è durata un anno

I 20 membri del GreenTeam dell’università e dell’associazione di supporto si stavano preparando per il record mondiale da quasi un anno. I giovani studiano una serie di materie diverse all’Università di Stoccarda e hanno progettato e costruito il veicolo elettrico nel loro laboratorio nel Campus Vaihingen (non è il primo mezzo elettrico da record che abbiamo visto negli ultimi tempi).

L’auto da corsa in carbonio pesa poco meno di 145 chilogrammi e eroga su strada una potenza massima di 180 kilowatt grazie alla trazione integrale con motori sviluppata all’università e a un pacco batteria ad alto voltaggio di nuova concezione. A causa del peso ridotto del veicolo, ciò corrisponde a 1,75 CV per chilogrammo. Il veicolo può quindi raggiungere un picco di accelerazione di 2,5 g.

Caccia al record

Nel 2012 il GreenTeam aveva già battuto il record, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.681 secondi, portando così per la prima volta il primato a Stoccarda, battuto poi da squadre olandesi e svizzere. Il team è riuscito nuovamente a battere il record nel 2015, stabilendo un nuovo miglior tempo di 1.779 secondi. Nel 2016 la squadra svizzera lo ha battuto con un tempo di 1.513 secondi, che è rimasto quello da battere. Il nuovo miglior tempo è di 1.461 secondi, che ha riportato il record a Stoccarda.

Il GreenTeam Uni Stuttgart eV dell’università è stato fondato nel 2009 e da allora ha partecipato regolarmente al concorso internazionale di design per studenti “Formula Student”. Per la competizione, gli studenti progettano e costruiscono autonomamente un’auto da corsa elettrica che viene valutata in varie discipline, come l’accelerazione e la resistenza. In totale, il GreenTeam conta circa 70 membri oltre a un’associazione di supporto composta da circa 140 membri GreenTeam. Di questi, 20 studenti hanno unito le forze per battere il record mondiale.