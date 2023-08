DS e la Formula E

Il Rome E-Prix presenta due gare emozionanti per Ds nel suo terzo anno consecutivo, con Jean-Eric Vergne in lotta per il terzo titolo mondiale.

Il Campionato Mondiale ABB FIA Formula E Stagione 9 si avvicina alla conclusione, con l’attesissimo penultimo round che si è svolto nella capitale italiana, Roma.

Il Rome E-Prix, uno degli eventi clou di questo campionato completamente elettrico, prevede per DS due gare per il terzo anno consecutivo, regalando un fine settimana ricco di azione e adrenalina.

Jean-Eric Vergne, al momento della gara quinto nella classifica piloti, in lotta per il suo terzo titolo mondiale e il team DS Automobiles hanno affrontato l’E-Prix con l’intenzione ferma di ottenere punti preziosi.

Il circuito accidentato è ben conosciuto dalle 11 squadre in griglia, caratterizzato da diverse curve inclinate in rapida successione, ed è pronto a ospitare ancora una volta due gare altamente competitive in un fine settimana di luglio, decisamente caldo.

Il francese, che ha vinto la Gara 1 a Roma nel 2021 e si è piazzato secondo nel 2022, ha tutte le carte in regola per offrire un’altra prestazione eccellente. Anche il campione in carica, Stoffel Vandoorne, che ha vinto a Roma nel 2021, è stato altamente motivato a conquistare un altro podio per il team DS PENSKE.

Gara 1

Jean-Eric Vergne sfodera una rimonta e chiude quinto dopo un incidente spettacolare.

Il pilota DS Automobiles mantiene la quinta posizione nel campionato piloti, DS PENSKE stabile al quinto posto nella classifica a squadre.

L’ABB FIA Formula E World Championship è stata ancora una volta segnata da colpi di scena e adrenalina sabato, durante la prima delle due gare del Rome E-Prix. La corsa di 27 giri è stata interrotta da una bandiera rossa al nono giro, a seguito di un incidente spettacolare in testa al gruppo. Stoffel Vandoorne, partito dal 16° posto in griglia, e Jean-Eric Vergne – partito anch’esso dal 16° posto – hanno dovuto mettere in campo tutte le loro abilità per aprirsi un varco tra i detriti e le vetture intrappolate sulla pista con le loro macchine DS E-TENSE FE23.

Dopo una lunga neutralizzazione, la gara è ripartita e sia Jean-Eric Vergne che Stoffel Vandoorne si sono trovati appena fuori dalla top 10. Il campione francese per due volte ha fatto costanti progressi attraverso il gruppo, chiudendo nella top five grazie a brillanti manovre e una gestione perfetta dell’energia. Di conseguenza, ha consolidato la sua posizione al quinto posto nella classifica generale del campionato piloti.

Anche Stoffel Vandoorne è riuscito a entrare nella top 10, ma ha perso due posizioni verso la fine della gara, sfiorando di poco l’ottenimento dei punti.

Gara 2

DS PENSKE si conferma con una spettacolare rimonta di Stoffel Vandoorne nel secondo round del Rome E-Prix.

Vergne colpito da un incidente mentre Vandoorne guida una straordinaria scalata al 2º posto.

Nel secondo round del Rome E-Prix, la sfida è stata ancora più difficile con temperature ambiente di 38 gradi centigradi e una pista bollente di 60 gradi. Gli obiettivi principali dei piloti DS PENSKE erano quelli di avanzare nella classifica dopo una difficile qualificazione. Jean-Eric Vergne si è qualificato 12°, mentre Stoffel Vandoorne è partito dal 18° posto.

Vergne ha iniziato una brillante rimonta, raggiungendo la top 10 al secondo giro, ma un incidente spettacolare avvenuto davanti a lui ha causato un effetto a catena sulla griglia, danneggiando l’ala anteriore della sua vettura a causa di un contatto non imputabile a lui. Il pilota, ambasciatore del marchio DS Automobiles, è stato costretto a rientrare ai box per cambiare la parte anteriore della vettura, ritrovandosi in 21ª posizione. Nonostante ciò, ha effettuato diverse rapide tornate con la sua DS E-TENSE FE23, compresa la più veloce del giorno, terminando la gara al 17º posto.

D’altra parte, Stoffel Vandoorne ha protagonizzato una delle più spettacolari rimonte del Rome E-Prix, passando dall’18° al 2º posto al termine della gara. Un’eccezionale performance che gli ha permesso di ottenere punti preziosi e concludere il weekend con una nota positiva prima dell’atteso appuntamento della finale del campionato. Grazie a questo risultato, DS PENSKE mantiene la quinta posizione provvisoria nella classifica a squadre.