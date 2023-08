Fonte: ANSA Valentino Rossi elogia Bagnaia e i piloti Mooney VR46 Racing Team

Valentino Rossi elogia la carica dei piloti italiani del MotoGP. Il Gran Premio d’Austria ha riservato tante emozioni e tante conferme. Tre italiani nelle prime quattro posizioni a dimostMotoGP, Valentino Rossi si gode i successi del VR46 Racing Teamrazione di un rinnovato movimento che impone il proprio ritmo gara.

Da un’imprendibile Bagnaia, fino ai più giovani, passando per l’ottimo stato di forma che stanno attraversando i suoi due piloti. Il VR46Team sul Red Bull Ring ha ottenuto sia il gradino più basso del podio che un P4 in rimonta fino all’ultima curva. Un risultato molto apprezzato da Valentino. prontamente condiviso tramite i suoi canali social. Con gli ultimi punti ottenuti, il team di Tavullia conferma Marco Bezzecchi al terzo posto nella classifica piloti. Il romagnolo resta a 6 punti dallo spagnolo Jorge Martin su Prima Pramac Racing.

“Che weekend, pista bellissima sole e molta gente. Grande atmosfera in puro stile MotoGP. E poi i nostri piloti sono stati fortissimi Cele è tornato li dove deve stare dopo un anno difficile, Pecco da sabato mattina è stato perfetto e ha conquistato un hat-trick da F1, Bez e Maro hanno fatto una gara spettacolare e hanno messo le due VR46Team sul podio e p4 rimontando fino all’ultima curva, anche Morbido gli ha dato il gas ed è stato spesso veloce come i primi. Avanti così ragazzi, oggi ha dato gusto“.

Il commento entusiasta di Valentino Rossi sul proprio account Twitter. Emblematici l’abbraccio e i complimenti rivolti a Pecco Bagnaia in pista a fine gara. Un entusiasmo che coinvolge anche il suo team.

Vale si gode anche il ritorno al successo di Celestino Vietti. La sua Academy sforna talenti e lo dimostra il risultato del giovane pilota piemontese che ha conquistato il primo posto in Moto2. Con il Team Fantic Racing fino ad ora una stagione sottotono, due soli piazzamenti in top five e nessun podio. La brillante vittoria di domenica scorsa in Austria lo rilanciano per le prossime gare. Una ventata di ottimismo giustificata dall’ottima rimonta in gara sul predestinato Pedro Acosta, già pronto a passare in MotoGP.

Il futuro dei suoi piloti

Dal sabato d’Austria e fino a poche ore fa, abbiamo assistito a un gran numero di annunci di mercato. Tra piloti e meccanici, è entrata nel vivo la corsa all’ingaggio e alle nuove guide per la prossima stagione. Ipotesi e trattative che non risparmiano nemmeno il team di Tavullia. Al momento una sola cosa sembrerebbe certa, Luca Marini dovrebbe rimanere dov’è.

Nuvole all’orizzonte invece sul futuro di Marco Bezzecchi. Rumors sempre più concreti, segnalano la possibilità di vederlo guidare nel 2024 una Ducati ufficiale, nello specifico alla Prima Pramac Team. “Onestamente Vale mi sta spingendo tanto e questo ovviamente mi fa un gran piacere. Essere spinto dal più grande di tutti i tempi: non tutti al mondo possono dire una cosa del genere. La mia decisione l’ho già presa. Non posso dirvi cosa farò. Presto lo comunicherò. In ogni caso, è stato bellissimo festeggiare con Pecco e con tutti i piloti della VR46“. La dichiarazione del pilota rilasciata ai media alla fine dell’ultimo weekend di corsa.

Tra gli italiani spicca la rivincita di Morbidelli

Il pilota della Yamaha, Franco Morbidelli, si è regalato una importante rivincita. In questo momento si gode a pieno la sua moto ufficiale. Una guida che qualche mese fa era stata messa più di una volta messa in discussione. L’italiano ha dovuto subire le voci di mercato su Bezzecchi prima e Zarco poi, voci che lo avrebbero tolto di scena lasciandolo senza una moto. Ha affrontato anche le indiscrezioni di una Yamaha ufficiale per correre in SBK. Tutte ipotesi prontamente rientrate nell’unico obiettivo nella testa dell’italo-brasiliano, quello di correre nella classe regina.

Il tutto in un team, quello del Monster Energy Yamaha MotoGP™, che per il 2024 ha comunque già ufficializzato la volontà di schierare accanto a Fabio Quartararo, il nuovo arrivato Alex Rins, in partenza dal team LCR Honda Castrol. Lo stesso Franco Morbidelli comunque, nonostante la sua prima scelta, non è rimasto a guardare e anzi, voci di mercato lo accostano sempre più al Team Gresini Racing al posto di Fabio Di Giannantonio in scadenza di contratto. Il Team romagnolo nel frattempo ha ufficializzato il rinnovo di Alex Marquez, pilota che potrebbe così diventare il nuovo compagno di squadra di Morbidelli.

La trasmissione 5G Broadcast

Tutte le qualità dei piloti italiani sono state trasmesse per la prima volta in 5G Broadcast. Il Red Bull Ring è stato il primo circuito dove il pubblico presente ha potuto usufruire di contenuti in diretta da varie angolazioni direttamente sul proprio cellulare. Una tecnologia testata perfettamente alla presenza di quasi 100 mila persone, un risultato che portano Dorna e ServusTV ad essere ottimiste per le prossime implementazioni. “Come detentore dei diritti commerciali dello sport più emozionante al mondo, sosteniamo naturalmente le nuove tecnologie che portano l’esperienza dello spettatore a un nuovo livello e che vanno oltre i limiti. L’innovazione è un aspetto fondamentale del nostro sport e siamo orgogliosi di averlo visto in azione al Red Bull Ring“, ha affermato Sergi Sendra, Head of Global Technology di Dorna.