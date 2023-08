Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Sotheby's Sealed Sotheby's Sealed mette all'asta una delle preziose Ferrari monoposto di F1 di Schumacher

Sotheby’s Sealed metterà all’asta dal 16 al 19 agosto 2023 un pezzo unico: si tratta della Ferrari F2001b, la monoposto con cui Michael Schumacher ha vinto il Gran Premio di Australia nel 2002. Si tratta quindi di una Ferrari di Formula 1 estremamente significativa.

La monoposto è stata realizzata per disputare le prime tre gare della stagione 2002 di Formula 1, il telaio 215 ha portato Michael Schumacher alla vittoria nella gara di apertura della stagione 2002 in Australia, proiettandolo in vetta alla classifica del Campionato Mondiale Piloti e gettando le basi per una storico quinto Campionato, che lo ha portato a raggiungere risultati inaspettati, arrivando a pari con il grande Juan Manuel Fangio, altro pilota straordinario, che tutti nel mondo del motorsport conoscono e ricordano con estrema passione.

Due settimane dopo, al Gran Premio della Malesia del 2002, un nuovo traguardo importante per il telaio 215, che conquistò la 150esima pole position della storia della Ferrari in Formula 1, prima di una prestazione davvero straordinaria, con Schumacher che lottò dalla 21esima posizione fino a raggiungere addirittura lo spettacolare 3° posto sul podio.

La breve ma intensa carriera di questa straordinaria Ferrari monoposto

Il famoso sito di aste dedicato al settore automotive, Sotheby’s, metterà all’asta dalle ore 12 del 16 agosto fino al 19 agosto la Ferrari F2001b guidata nientepopodimeno che da Michael Schumacher, il sette volte campione di Formula 1, nelle prime tre gare della stagione 2002.

Il successo di questa fantastica vettura fu breve ma intenso.

Com’è fatta l’auto

La F2001b guidata da Schumi e presto messa all’asta per arrivare nelle mani di un nuovo facoltoso proprietario non è altro che una variante speciale della famosa F2001 che tutti conosciamo benissimo, la monoposto che ha fatto vincere la Scuderia Ferrari nella stagione 2001.

Schumacher alla fine del 2002 arrivò a essere ben cinque volte campione di F1, eguagliando il titolo di Juan Manuel Fangio. La F2001b che Schumi guidò in quell’occasione monta un potente motore V10 aspirato da 3.0 litri, in grado di sprigionare l’eccezionale potenza di 825 cavalli, contando che parliamo di più di 20 anni fa. L’auto ha un peso di 700 chilogrammi, due volte più leggera di una moderna vettura compatta.

Le monoposto di Schumacher che già conosciamo

È inutile far finta di nulla, negli anni abbiamo visto passare all’asta moltissime delle monoposto di Ferrari guidate da Schumacher nelle sue gare di Formula 1. Come potete immaginare, i prezzi proposti non sono mai stati certamente alla portata di tutti, anzi.

Per fare degli esempi, possiamo ricordare la Ferrari F2003, che un facoltoso collezionista ha portato a casa per 14,87 milioni di dollari. Ma questo è stato forse un record, visto che ci sono monoposto di Schumacher che sono state vendute anche a prezzi decisamente più bassi, comunque non certamente alla portata di noi comuni mortali. La F2001 è stata aggiudicata per per 7,5 milioni di dollari e la F2004 per 3,2 milioni. Ma ci sono anche la Ferrari F1-2000, battuta all’asta lo scorso aprile, e la Ferrari F300, col telaio numero 187, una delle Rosse più vincenti e incisive di sempre, capace di portare a casa il successo ogni qualvolta venisse utilizzata da Michael Schumacher.

Al momento il prezzo d’asta stimato per la F2001b di Schumacher non è ancora stato svelato.