Fonte: ANSA Come seguire il MotoGP della Riviera Romagnola in TV

Si torna subito in pista per la MotoGP, nonostante lo scorso week end sia stato molto movimentato e a tratti “spaventoso”. È la volta del GP di San Marino e della Riviera Romagnola, i piloti sono pronti per correre sul tracciato di Misano.

La MotoGP quindi torna in pista, è possibile vedere le dirette su Sky e in streaming su NOW. Si parte già da domani, giovedì 7 settembre, fino a domenica 10 settembre, siamo pronti ad assistere alla nuova sfida italiana tra Ducati e Aprilia. Il Motomondiale sbarca a Misano per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Si inizia domani con la conferenza stampa dei piloti di MotoGP alle 17. Gli stessi che scenderanno in pista invece venerdì, con la prima sessione di prove libere. Nel pomeriggio si torna a correre per la seconda sessione.

Sabato terza sessione di prove libere e si procede, come di consueto, con le qualifiche. Alle 14.55 la gara Sprint assegnerà i primi punti del fine settimana romagnolo, sul circuito di Misano. Nella giornata di sabato in pista anche la Moto E, con gara 1 in diretta alle 12.05 e gara 2 alle 16.15 (in differita alle 17.30 su Sky Sport MotoGP).

Domenica tutte le classi saranno in gara, comincerà la Moto3 alle 11, poi la Moto2 alle 12.15 e infine alle 14 la MotoGP al Misano World Circuit Marco Simoncelli. C’è un altro importante appuntamento da non perdere domani sera, giovedì, alle 20.30, con Guido Meda, Vera Spadini e Mauro Sanchini che condurranno “Tavullia Vale”, lo speciale dedicato alla cerimonia di consegna delle chiavi della città a Valentino Rossi.

Gli orari del GP in diretta su Sky

Giovedì 7 settembre

ore 14.15: Paddock Pass

ore 17: conferenza stampa piloti MotoGP

ore 18.15: Racebook

ore 20.30: Speciale “Tavullia Vale”

Venerdì 8 settembre

ore 8.55: prove libere 1 Moto3

ore 9.45: prove libere 1 Moto2

ore 10.40: prove libere 1 MotoGP

ore 11.40: Paddock Live

ore 12.55: Paddock Live

ore 13.15: prove libere 2 Moto3

ore 14: prove libere 2 Moto2

ore 14.55: prove libere 2 MotoGP

ore 16.15: Paddock Live Show

ore 16.45: Talent Time

Sabato 9 settembre

ore 8.35: prove libere 3 Moto3

ore 9.20: prove libere 3 Moto2

ore 10.05: prove libere 3 MotoGP

ore 10.45: qualifiche MotoGP

ore 11.40: Paddock Live

ore 12.05: Moto E – Race 1

ore 12.30: Paddock Live

ore 12.45: qualifiche Moto3

ore 13.40: qualifiche Moto2

ore 14.30: Paddock Live Sprint

ore 14.55: Sprint MotoGP

ore 15.45: Paddock Live Show

ore 16.30: Talent Time

ore 17.00: conferenza stampa qualifiche

ore 16.15: Moto E – Race 2

Domenica 10 settembre

ore 9.40: warm up MotoGP

ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

ore 10.30: Paddock Live

ore 11: gara Moto3

ore 12: Paddock Live

ore 12.15: gara Moto2

ore 13.15: Paddock Live

ore 13.30: Grid

ore 14: gara MotoGP

ore 15: Zona Rossa

ore 16: Race Anatomy MotoGP

Qualifiche, Sprint Race e gare saranno in diretta anche su TV8.

Aggiornamento piloti

Enea Bastianini lo scorso week end, alla prima staccata è arrivato lungo, provocando una caduta di gruppo molto pericolosa. Un incidente che ha causato problemi fisici per il ducatista: “frattura del malleolo mediale della caviglia sinistra e frattura sub-capitale del secondo metacarpo della mano sinistra”.

Il referto medico ha sottolineato da subito una situazione molto seria, Bastianini deve quindi stare fermo per questo GP di San Marino e molto probabilmente dovrà saltare anche i due successivi, in programma in India e Giappone.

Dall’altra parte troviamo Bagnaia, che non vede l’ora di tornare a correre dopo il brutto incidente al Montmeló. E la notizia è proprio questa: è appena stato dichiarato fit to race dai medici e potrà quindi tornare in sella alla sua Desmosedici per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Il campione in carica domani sarà quindi in pista per le prove libere, al termine delle quali valuterà se proseguire o meno.

Le dichiarazioni: “Dovrò stringere i denti, non sono molto a posto. Ma qui a Misano era già successo qualcosa di simile, quando sono tornato 20 giorni dopo essermi fratturato una gamba. Stessa cosa lo scorso anno a Jerez e Portimao, quando sono rientrato dopo una brutta botta a una spalla. Ci proviamo”. Vediamo come andrà a finire.