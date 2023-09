Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: ANSA Il primo MotoGP India della storia: orari di qualifiche e gara in TV

Una prima volta storica: i piloti di MotoGP, Moto2 e Moto3 correranno in India. Il Motomondiale si terrà su un circuito inedito, alle ore 12 di domenica. Alle 9 invece sarà la volta della Moto3 e alle 10.15 della Moto2.

I piloti sono pronti quindi per scoprire per la prima volta nella storia del campionato mondiale di MotoGP l’India. Tutta il programma del weekend sarà in onda su Sky e in streaming su NOW. I tifosi sono in fermento per scoprire il primissimo Gran Premio della storia del Motomondiale sul Buddh International Circuit.

Guido Meda e Mauro Sanchini ci racconteranno la gara in diretta domenica dalle ore 12, mentre dalle 7.40 ci sarà il warm up della Classe Regina, poi le altre gare. La Sprint Race della MotoGP si terrà invece sabato pomeriggio alle 12.

Cosa cambia sugli orari

È chiaro che, a causa del fuso orario, gli orari sono differenti rispetto a quelli a cui siamo abituati per le tappe europee del MotoGP. Bisogna considerare infatti che i piloti correranno a New Delhi, dove l’orologio è avanti di 3 ore e 30′ rispetto all’Italia.

Domani mattina (venerdì 22) alle ore 7.40 la MotoGP inizia il suo fine settimana indiano, con la prima sessione di prove libere. Seguirà poi la pre-qualifica nel pomeriggio, per decidere quali saranno i dieci piloti ammessi alle Q2, che si correranno alle 11.55.

Sabato invece giornata di spettacolo, come sempre: alle 7.45 si parte con le qualifiche e alle 12 invece si terrà la Sprint Race. Sempre a mezzogiorno inizierà anche la gara di MotoGP domenica 24 settembre.

Gli orari del GP in diretta su Sky

Giovedì 21 settembre

ore 13.30: conferenza stampa piloti MotoGP

ore 14.30: Racebook

Venerdì 22 settembre

ore 5.25: prove libere 1 Moto3

ore 6.30: prove libere 1 Moto2

ore 7.40: prove libere 1 MotoGP

ore 9: paddock live

ore 9.40: prove libere 2 Moto3

ore 10.40: prove libere 2 Moto2

ore 11.55: prove libere 2 MotoGP

ore 13.15: Paddock Live Show

ore 13.45: Talent Time

Sabato 23 settembre

ore 5.35: prove libere 3 Moto3

ore 6.20: prove libere 3 Moto2

ore 7.05: prove libere 3 MotoGP

ore 7.45: qualifiche MotoGP

ore 8.45: paddock live

ore 9.30: Paddock Live

ore 9.45: qualifiche Moto3

ore 10.40: qualifiche Moto2

ore 11.30: Paddock Live – Sprint Race

ore 11.55: Sprint Race MotoGP

ore 12.45: Paddock Live Show

ore 13.30: Talent Time

Domenica 24 settembre

ore 7.40: warm up MotoGP

ore 8: MotoGP Rider Fan Parade

ore 8.30: Paddock Live

ore 9: gara Moto3

ore 10: Paddock Live

ore 10.15: gara Moto2

ore 11.15: Paddock Live

ore 11.30: Grid

ore 12: gara MotoGP

ore 13: Zona Rossa

ore 14: Race Anatomy MotoGP

Sabato e domenica è prevista anche la diretta in chiaro su TV8, dove si potranno seguire tutte le qualifiche del sabato, la Sprint Race e le tre gare della domenica.

Anticipazioni

Seguiremo nuovamente il duello al vertice tra Jorge Martín e Francesco Bagnaia, con lo spagnolo ora a soli 36 punti di distacco dal Campione del Mondo in carica. Martín è arrivato in India forte dopo le ottime performance a Misano, dove ha conquistato pole, Sprint e gara, ed è in uno stato di forma ottimale, che gli consentirà di lavorare per recuperare altri punti su Bagnaia.

Quest’ultimo si è difeso comunque benissimo nella scorsa gara, ma ovviamente vede il suo vantaggio diminuire, quindi deve riuscire a contenere il ritorno dell’alfiere Prima Pramac. E attenzione anche a Marco Bezzecchi, non ancora fuori dalla corsa al titolo, anche se più indietro in classifica. Siamo pronti a seguire la gara.