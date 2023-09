Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: ANSA Come seguire il MotoGP del Giappone in TV

Il circuito di Motegi sarà teatro delle prove, delle qualifiche e soprattutto della gara di domenica 1° ottobre dei piloti di MotoGP. I campioni delle due ruote atterrano in terra giapponese dopo la tappa in India, nuovamente pronti per dare il meglio di sé nel quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023.

Mancano solo sei gare alla fine del campionato del mondo, così avvincente, ma ancora le carte sono tutte in tavola e siamo pronti a tutto. Partiamo con Bagnaia, che in India non ha avuto le soddisfazioni che sperava, anzi, la caduta gli ha lasciato parecchio amaro in bocca. Il suo distacco da “Martinator” diventa sempre più sottile, oggi infatti parliamo di 13 punti soltanto di differenza in classifica.

Lo spagnolo del team Prima Pramac Racing ha ottenuto risultati brillanti sia a Misano che nella scorsa gara in India, con un totale di ben tre vittorie e un secondo posto. Buone le performance anche di Marco Bezzecchi, come abbiamo visto anche nelle scorse ore infatti si fa forza chiaramente grazie alla vittoria in India e al suo terzo successo della stagione.

Anche lui vuole ottenere ottimi risultati e diminuire i punti di stacco che lo distanziano al momento da Bagnaia, che oggi sono 44. Fabio Quartararo promette bene, in ripresa, in seguito al podio del circuito indiano. Lo stesso vale per Marc Marquez.

Gli orari di prove, qualifiche e gara

Come ogni fine settimana sportivo che si rispetti, anche in questo caso le prove libere, le qualifiche e le gare delle tre classi, insieme anche alla Sprint Race della MotoGP, verranno trasmesse in TV per tutti gli appassionati di Motorsport.

La completa programmazione del weekend giapponese sarà disponibile in diretta dal circuito di Motegi su Sky e NOW. E non è tutto, perché sul canale TV8 del digitale terrestre saranno trasmesse sabato, in chiaro, le qualifiche e la Sprint Race e domenica, in differita, le gare delle tre classi.

Di seguito vediamo gli orari del MotoGP Giappone (l’anteprima) in TV, per non perdersi nemmeno uno dei momenti dell’adrenalinico fine settimana giapponese su due ruote.

Gli orari in diretta su Sky

Venerdì 29 settembre

ore 1.55: Moto3 Prove Libere 1

ore 2.45: Moto2 Prove Libere 1

ore 3:40: MotoGP Prove Libere 1

ore 6.10: Moto3 Prove Libere 2

ore 7: Moto2 Prove Libere 2

ore 7.55: MotoGP Prove Libere 2

Sabato 30 settembre

ore 1.35: Moto 3 Prove Libere 3

ore 2.20: Moto 2 Prove Libere 3

ore 3.05: MotoGP Prove Libere 3

ore3.05: Qualifiche Moto2

ore 3.45: Qualifiche MotoGP

ore 5.45: Qualifiche Moto3

ore 7.55: Sprint Race MotoGP

Domenica 1° ottobre

ore 3.40: MotoGP Warm up

ore 5: Gara Moto3

ore 6.15: Gara Moto2

ore 8: Gara MotoGP

Gli orari su TV8

Sabato 30 settembre

Tutto in diretta:

ore 3.45: Qualifiche MotoGP

ore 5.45: Qualifiche Moto3

ore 6.40: Qualifiche Moto2

Ore 7.55: Sprint Race MotoGP

Domenica 1° ottobre

Programmazione in differita:

ore 9: Gara Moto3

ore 10.30: Gara Moto2

ore 12: Gara MotoGP

Come potete vedere, moltissimi orari notturni, a causa del fuso orario tra Italia e Giappone. I più appassionati punteranno la sveglia nel cuore della notte per non perdersi nemmeno un secondo in diretta, mentre per tutti coloro che non ne avranno la possibilità, TV8 trasmetterà per l’intera mattinata di domenica 1° ottobre la programmazione delle gare.