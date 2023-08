Formula 1, GP Ungheria: orario di qualifiche e gara in TV

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Getty Images Formula 1, GO d'Ungheria: come seguire prove, qualifiche e gara in TV

Mentre i piloti corrono per le prove, siamo tutti pronti per assistere all’undicesimo week end di gara del Mondiale di Formula 1. Dopo una settimana di pausa, le monoposto tornano a farsi strada per raggiungere il podio, da oggi – venerdì 21 luglio – fino a domenica 23 le vedremo protagoniste sullo storico circuito dell’Hungaroring di Budapest, dove andrà in scena domenica il GP d’Ungheria.

Il programma

Il programma è il solito: oggi sono iniziate le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2), domani poi si continua con la terza fase delle libere e con le qualifiche e poi si arriva a domenica 23 luglio, quando il week end si conclude la gara tanto attesa.

Tutto il programma del week end viene trasmesso in diretta TV su Sky, mentre le qualifiche e la gara saranno disponibili anche in differita per tutti coloro che vorranno vederla in chiaro gratis su TV8.

Le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz saranno le grandi protagoniste, non vediamo l’ora di scoprire che cosa combineranno in pista, soprattutto dopo il fine settimana inglese, che non è andato per nulla bene. La monoposto del Cavallino, la SF-23, è stata aggiornata e quindi resta ancora da capire come si adatterà al circuito dell’Hungaroring e se finalmente è stato risolto il problema del degrado gomme.

Chissà se McLaren, dopo l’ottima performance dell’Inghilterra, si conferma in buona forma, e da verificare anche come le altre auto si adattano al tracciato, soprattutto Mercedes e Aston Martin.

Le “irraggiungibili” Red Bull di Verstappen e Perez hanno oggi a disposizione un nuovo pacchetto di aggiornamenti. Qui potete leggere tutti i dettagli e il pre-gara.

Gli orari di prove, qualifiche e gare su Sky

In diretta su Sky, si parte oggi:

Venerdì 21 luglio

Ore 13.30: prove libere di sessanta minuti

Ore 17.00: i piloti tornano in pista sul circuito dell’Hungaroring per le FP2, altri 60 minuti di prove

Sabato 22 luglio

Ore 12.30: Prove Libere 3, le ultime prima delle Qualifiche

Dalle ore 16.00: Q1, Q2 e Q3 per stabilire la pole position e la griglia di partenza

Domenica 23 luglio

Ore 15.00: il weekend del Gran Premio d’Ungheria 2023 si chiude quindi con la gara che assegna i punti validi per le classifiche

Gli orari in differita su TV8

Sabato 22 luglio

Ore 16.00 – 17.00: Qualifiche

Domenica 23 luglio

Ore 15.00: Gara

Il circuito

Lo storico circuito dell’Hungaroring si trova nel comune di Mogyoród a 25 km dalla capitale Budapest. La pista dove i piloti correranno per il loro undicesimo appuntamento in pista nel Mondiale di F1 è lungo 4,3 chilometri. È tortuosa, con tante curve, di cui nel dettaglio sono 8 a destra e 6 a sinistra.

Un tracciato sicuramente difficile, considerando poi il caldo di questi giorni. Fondamentale non sbagliare con il carico aerodinamico. Brembo è fornitore ufficiale degli impianti frenanti della Formula 1, i tecnici del team sostengono che la curva più difficoltosa per i freni è la prima dopo il traguardo.

Max Verstappen, con la Red Bull, vinse lo scorso anno su questo circuito. Ma a detenere il record della pista sul giro in gara è Lewis Hamilton: un tempo di 1:16.627 ottenuto nel 2020.