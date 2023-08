Fonte: Getty Images La Formula 1 torna in pista: il GP di Olanda è in programma il 27 agosto

Dopo la lunga pausa estiva, la Formula 1 torna in pista. Il campionato riprende con il GP di Olanda che sarà in scena questo weekend sul difficile circuito di Zandvoort. La seconda metà della stagione 2023 di Formula 1 entra così nel vivo, con una classifica che sembra oramai già delineata, grazie al dominio di Verstappen, vincitore di 10 delle 12 gare già corse e pronto a conquistare anche il GP di casa.

Il programma

La Formula 1 riprende seguendo il solito programma. Si parte venerdì 25 agosto, con le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2). Per sabato 26 agosto, invece, i piloti torneranno in pista prima per la terza sessione di libere e poi per le qualifiche che ci condurranno alla gara vera e propria, in programma domenica 27 agosto, che porterà alla conclusione del ricco weekend.

Anche per il GP di Olanda, tutto il week end viene trasmesso in diretta TV su Sky ma c’è la possibilità di seguire in differita, sia qualifiche che gara, in chiaro e in modo gratuito su TV8.

La ripartenza della Formula 1 dopo la pausa estiva vedrà, quasi sicuramente, le Red Bull giocare il ruolo di protagoniste. Max Verstappen, infatti, punta a raggiungere il suo undicesimo successo stagionale dopo aver vinto le ultime 8 gare, compreso il trionfo a fine luglio in Belgio. La prima metà di stagione di Formula 1 ha visto il campione del mondo dominare.

Le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz si preparano a una nuova gara difficile. Leclerc, in particolare, proverà a bissare il podio ottenuto in Belgio (il terzo stagionale) con l’obiettivo di accumulare punti per migliorare la posizione in classifica, anche in quella riservata ai Costruttori. Ferrari è attualmente al quarto posto, subito dietro Aston Martin.

Le principali insidie, sia per Verstappen che per le Ferrari, arriveranno, probabilmente, da Alonso e Hamilton, rispettivamente terzo e quarto in classifica Piloti, che proveranno a tornare sul podio dopo i risultati in chiaroscuro ottenuti in Ungheria e Belgio.

Gli orari di prove, qualifiche e gare su Sky

Tutto il weekend sarà trasmesso da Sky:

Venerdì 25 agosto

Ore 12.30: prima sessione di prove libere di 60 minuti

Ore 16.00: seconda sessione di prove libere di 60 minuti

Sabato 26 agosto

Ore 11.30: si torna in pista con le Prove Libere 3, le ultime prima delle Qualifiche

Dalle ore 15.00: via alle Qualifiche per stabilire la pole position e la griglia di partenza in vista della gara

Domenica 27 agosto

Ore 15.00: semaforo verde per la partenza del Gran Premio

Gli orari in differita su TV8

Sabato 26 agosto

Ore 18:30: Qualifiche

Domenica 27 agosto

Ore 18.30: Gara

Il circuito

Il GP di Olanda si corre sul circuito di Zandvoort, lungo poco più di 4 chilometri e in grado di alternare un lungo rettilineo con una seconda parte di pista ricca di curve. Per i piloti, quindi, c’è da mettere in conto un weekend complicato, con una pista tecnica dove è necessario ridurre al minimo gli errori. Il record della pista è di Lewis Hamilton con 1’11″097.

Il circuito di Zandvoort, realizzato nel lontano 1939, è tornato in calendario nel 2021. Max Verstappen ha già vinto due volte. Il primato di vittorie in Formula 1, invece, spetta a Jim Clark, con quattro successi con la Lotus negli anni 60, seguito da Jackie Stewart e Niki Lauda, entrambi con tre successi.