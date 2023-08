Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: ANSA F1 a Monza per il GP d'Italia: gli orari per seguire prove, qualifiche e gare in TV

Eccoci arrivati al primo fine settimana di settembre, uno degli appuntamenti più attesi del GP di F1 è proprio quello che si terrà nei prossimi giorni: il GP di Monza, i tifosi italiani sono in fermento, e sperano nella grande impresa di Ferrari, che ultimamente non se la passa per niente bene.

La tre giorni di Monza partirà già oggi, giovedì 31 agosto, con la conferenza piloti che sarà trasmessa in Live Streaming anche su skysport.it. Tutto il GP d’Italia è su Sky e in streaming su NOW, oltre che in differita su TV8.

Si scaldano i motori

Grandi appuntamenti a partire da oggi giovedì 31 agosto fino alla gara di domenica 3 settembre all’Autodromo Nazionale di Monza, che ospita l’ultima tappa europea del mondiale. In questi giorni, come ogni fine settimana di Formula 1 che si rispetti, saranno tanti i contenuti speciali e le interviste esclusive.

Max Verstappen è il grande dominatore della stagione, con la sua Red Bull anche questo fine settimana nel GP d’Italia tenterà sicuramente di aumentare il numero di vittorie consecutive. Dall’altra parte ci saranno tutti gli altri piloti che lo seguono e che sperano in un grande risultato nel Tempio della Velocità.

Ferrari è in corsa proprio per mostrare il meglio di sé, gioca in casa, e purtroppo arriva da una stagione particolarmente complicata. Chissà se riuscirà a stupirci questo fine settimana a Monza! La Rossa è in cerca di riscatto, dopo il tragico epilogo dello scorso GP Olanda, e vorrebbe chiudere il fine settimana con un buon risultato per i suoi tifosi presenti in massa all’Autodromo di Monza.

Il programma

Le attività di avvicinamento alla gara in programma sono parecchie, come detto si parte già da oggi con la solita conferenza stampa dei piloti alle 14.30.

Come di consueto invece la giornata di venerdì sarà dedicata alle prove libere, i piloti saranno pronti a partire dalle 13.30 per la prima sessione e alle 17 per la seconda. Sabato invece giornata di qualifiche dalle 16.

La gara di domenica si terrà alle ore 15 e sarà in diretta su Sky e NOW, oltre che in chiaro su TV8.

Gli orari di prove, qualifiche e gare su Sky

Tutto il weekend sarà trasmesso da Sky:

Giovedì 31 agosto

ore 14.30: conferenza stampa piloti

ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 1° settembre

ore 9.35: F3 – prove libere

ore 11: F2 – prove libere 1

ore 13.15: Paddock Live

ore 13.30: F1 – prove libere 1

ore 14.30: Paddock Live

ore 15: F3 – qualifiche

ore 15.55: F2 – qualifiche

ore 16.45 Paddock Liveo

ore 17: F1 – prove libere 1

ore 18: Paddock Live

ore 18.30: Porsche SuperCup – prove libere

ore 19.30: Paddock Live Show

ore 20: Conferenza stampa – team principal (differita)

Sabato 2 settembre

ore 9.35: F3 – Sprint Race

ore 11: Porsche SuperCup – qualifiche

ore 12.15: Paddock Live

ore 12.30: F1 – prove libere 3

ore 13.30: Paddock Live

ore 14.10: F2 – Sprint Race

ore 15.15: Warm Up

ore 15.30: Paddock Live

ore 16: F1 – qualifiche

ore 17.15: Paddock Live

ore 17.45: Paddock Live Show

Domenica 3 settembre

ore 8.10: F3 – Feature Race

ore 9.50: F2 – Feature Race

ore 11.50: Porsche Super Cup – gara

ore 13.30: Paddock Live

ore 15: F1 gara

ore 17: Paddock Live

ore 17.30: Debriefing

ore 19: Race Anatomy

Gli orari su TV8

Per questo week end anche TV trasmetterà in diretta come Sky:

Sabato 2 settembre

ore 16: F1 – qualifiche

Domenica 3 settembre