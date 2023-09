Fonte: Ufficio Stampa Ferrari Il pilota della Ferrari F1 Charles Leclerc lancia la sfida nel mondo dei videogiochi

Nel weekend di pausa del mondiale di Formula 1, Charles Leclerc lancia la sfida nel mondo dei videogiochi. Il pilota della Ferrari vanta una collaborazione con il noto pubblisher EA Sports. Proprio da tale collaborazione, nasce la challenge agli amanti del gaming e dei motori. “Dimostra che sei più veloce di me” è l’appello apparso nei suoi canali social, in cerca di avversari sul circuito di Monza. La sfida terminerà il prossimo 11 settembre.

La sfida

Charles Leclerc sfida tutti gli appassionati di motori, sim racer e amanti del mondo dei videogiochi. Lo fa virtualmente sulla pista di Monza a bordo della sua monoposto SF 23. Il tutto, nel noto gioco di F1 di EA Sports dove è ambassador e protagonista di un calendario eventi. Una serie di iniziative sviluppate nell’arco della stagione motoristica in corso.

Il pilota Ferrari nel gioco ha fatto segnare il tempo di 1:20:151, migliore anche di quello fatto segnare dal vivo durante le qualifiche nel GP d’Italia di sabato 2 settembre. Un tempo più basso anche della pole position del suo compagno di squadra Carlos Sainz. Obiettivo dichiarato tramite video, quello di battere il suo tempo sul giro.

La sfida è aperta a tutti i possessori del gioco fino al prossimo 11 settembre. Si accede alla sfida dal menù F1 World selezionando la voce “Eventi in solitaria e multiplayer”. In palio la versione speciale del suo casco giallo, tributo che Charles indossava a Monza anche lo scorso Gran Premio di Formula 1. Logicamente è una versione digitale riservata a tutti i gamers proprietari del gioco di F1 del publisher EA Sports. Per coloro che parteciperanno, in omaggio anche uno speciale aggiornamento di gioco. Gareggiando con la Scuderia Ferrari nelle modalità Grand Prix, si avrà nel virtuale, la livrea usata nel Grand Prix d’Italia.

Il casco che vogliono tutti

Molto ambito anche nel mondo dei videogames, il casco giallo di Charles Leclerc. Un accessorio che conquista tutti. Nella realtà, il primo casco giallo del pilota, fu realizzato in collaborazione con Bell Racing Helmets. Un’edizione speciale esclusiva dedicata al 75esimo anniversario di Ferrari, quello celebrato durante il GP di Monza 2022. Un casco da pilota dal valore commerciale di oltre 17mila euro. Anche in questo 2023, l’esemplare made in Bahrain è stato riproposto per il pilota Ferrari F1, con una rivisitazione grafica ma con sempre tanto giallo. Ora la sua versione digitale diventa altrettanto oggetto di culto e di sfida.

Piloti e il mondo del gaming

Non solo Leclerc, nel mondo del gaming sono diversi i campioni della F1 che si cimentano in sfide e iniziative di vario genere. Max Verstappen è uno di loro, l’olandese oltre a partecipare in prima persona alle gare, è impegnato attivamente con una team virtuale chiamato “Team Redline“. Un progetto già vincente e noto nel settore. Sua la sfuriata a inizio 2023 che resterà negli annali del sim racing, dopo le criticità affrontate durante una Virtual 24h Le Mans.

Vi ricordate di Romain Grosjean? Anche l’ex pilota di Renault, Lotus e Haas è protagonista con il suo team “R8G“, un team sim racing professionale attivo in svariati campionati esportivi. Discorso a parte invece per Luis Hamilton e la sua passione per Call of Duty. Lo stesso gioco sparatutto ha utilizzato il volto del pilota per un capitolo della sua serie.

Intanto in Scuderia

Approfittando della pausa tra il GP d’Italia di Monza e quello di Singapore, Pirelli ha effettuato dei test sulle gomme. Nello specifico, il fornitore unico di pneumatici per la F1, ha effettuato delle prova insieme a Charles Leclerc con le gomme da bagnato, sul circuito di Fiorano. Alla guida della sua monoposto SF 23 il pilota dalle Ferrari ha effettuato 130 giri. Una due giorni di test che ha prodotto numerosi dati utili allo sviluppo delle gomme in prospettiva delle prossime stagioni di F1.

Suit up race

Continuano le iniziative speciali rivolte ai tifosi Ferrari. La settimana a Maranello si è conclusa con un’ulteriore divertente iniziativa rivolta ai social. I due piloti ufficiali hanno preso parte alla “suit up race“, una prova alternativa dove mettere in mostra riflessi e capacità coordinative. In realtà, è la quarta tappa di un mini contest riservato ai due piloti dal programma marketing della Scuderia. Nello specifico, Leclerc e Sainz si sono sfidati per gioco in una prova speciale, quella di vestirsi per la gara.

Seduti su un divanetto e aperta una busta, hanno dovuto prepararsi indossando la tuta di gara, le scarpe, il casco e i guanti. A vincere la sfida, come nell’ultimo GP, lo spagnolo Sainz che è arrivato a vestire per primo i guanti neri, ultimo accessorio necessario per la gara dopo il casco. Per Carlos, in realtà è la prima vittoria del genere dopo le 3 sfide precedenti a vantaggio del monegasco. Un momento di sorriso e spensieratezza, accompagnato da migliaia di visualizzazioni sui vai canali social del Cavallino. Lo stesso mood che accompagnerà il team della Rossa in questo weekend di pausa prima dell’importante GP di Singapore del 17 settembre.